Un zăcământ uriaș de zircon a fost descoperit în China. Beijingul anunță și creșteri bruște ale rezervelor de aur

1 minut de citit Publicat la 19:01 31 Oct 2026 Modificat la 19:23 31 Oct 2026

Evaluarea a vizat 17 minerale considerate strategice pentru economia Chinei / sursă foto: Hepta

China a descoperit noi rezerve importante de aur, nichel și alte minerale strategice, în urma unei evaluări naționale a zăcămintelor, a anunțat sâmbătă Ministerul Resurselor Naturale, citat de agenția Xinhua. Totodată, autoritățile au confirmat existența unui zăcământ uriaș de nisipuri de zircon în regiunea Xinjiang, din nord-vestul țării, relatează Global Times.

Potrivit Ministerului Resurselor Naturale, evaluarea a început încă din anul 2024 și a identificat inclusiv resurse care nu erau exploatate până acum, dar care pot fi valorificate în condițiile actuale de tehnologie și piață.

Rezultatele arată că rezervele de reniu ale Chinei au crescut cu peste 200%.

Datele mai arată că, în cazul aurului, creșterea este echivalentă cu descoperirea a 50 de zăcăminte mari, în timp ce rezervele de nichel au crescut cu o cantitate comparabilă cu cea din alte 30 de zăcăminte de mari dimensiuni.

De asemenea, au fost descoperite cantități importante de galiu, indiu, tantal și vanadiu.

Autoritățile chineze au transmis că evaluarea a vizat 17 minerale considerate strategice pentru economia Chinei, printre care pământurile rare, cobaltul, nichelul, aurul, manganul, heliul, zirconiul și tantalul.

Totodată, sâmbătă, autoritățile au anunțat că a fost descoperit și un zăcământ important de nisipuri de zircon în districtul Baicheng, din prefectura Aksu, regiunea Xinjiang.

Conform estimărilor inițiale, cantitatea confirmată este echivalentă cu resursele din peste 40 de zăcăminte mari de zircon.

Zirconiul este un metal de tranziție gri-argintiu, cu un punct de topire ridicat, rezistență la coroziune și o secțiune transversală de absorbție a neutronilor mică, ceea ce îl face un material critic pentru placarea barelor de combustibil ale reactoarelor nucleare și pentru aliajele aerospațiale la temperatură înaltă.

Distribuția globală a resurselor de zirconiu este inegală, aproximativ 70% din rezerve fiind concentrate în Australia, în timp ce China deține mai puțin de 1%.

Ministerul a declarat că descoperirea ar ajuta la umplerea unui gol major în explorarea internă a zăcămintelor de zirconiu-hafniu extrem de mari și ar îmbunătăți securitatea aprovizionării Chinei cu cele două metale strategice.