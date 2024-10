Un zgârie-nori super îngust, lat cât un singur apartament, va fi construit în Dubai. Cum va arăta clădirea cu design unic Muraba Veil

Clădirea zgârie-nori Muraba Veil va avea o înălțime de 380 de metri, dar va avea un diametru de doar 23 de metri. Sursa foto: muraba.ae

Un zgârie-nori super îngust, care nu măsoară mai mult de un apartament în diametru, este planificat pentru Dubai. Muraba Veil va avea o înălțime de aproximativ 380 de metri, dar va avea un diametru de doar aproximativ 23 de metri, conform detaliilor dezvăluite de arhitecții și dezvoltatorul din spatele proiectului.

Turnul de 73 de etaje va avea 131 de apartamente cu două până la cinci dormitoare fiecare, potrivit unei declarații trimise la CNN de către dezvoltatorul proiectului, Muraba, cu sediul în Emiratele Arabe Unite. Blocul de apartamente high-end va avea „o serie de facilități de petrecere a timpului liber”, inclusiv un centru spa, restaurant, galerie, teren de padel și cinematograf privat, a spus acesta.

Turnul impresionant va fi construit lângă un canal de pe principala arteră de transport din Dubai, Sheikh Zayed Road. Acesta a fost proiectat de firma spaniolă de arhitectură RCR Arquitectes, câștigătoare a prestigiosului premiu Pritzker - un premiu adesea supranumit „Nobelul arhitecturii” - în 2017.

Este a cincea colaborare între Muraba și RCR Arquitectes, care se așteaptă ca Muraba Veil să fie finalizat până în decembrie 2028.

Cât va costa un apartament în clădirea Muraba Veil

Inutil de spus că un apartament în cea mai recentă adresă de lux a orașului nu este ieftin - prețurile încep de la 4,9 milioane de dolari.

Fiecare apartament va ocupa întreaga lățime a clădirii și va fi modelat după casele tradiționale arabe, în jurul unei curți interioare și „îndulcit de umbră și verdeață”, a declarat dezvoltatorul.

Între timp, designul clădirii este „dezvăluit în spatele unei serii de straturi”, primul fiind „vălul”, pe care echipa de creație îl descrie ca fiind „o plasă de oțel inoxidabil la comandă, poroasă și receptivă, care reflectă diferitele nuanțe ale cerului”.

Într-o declarație de presă, Rafael Aranda, fondatorul RCR Arquitectes, a declarat: „Suntem pasionați să ne asigurăm că clădirile noastre răspund la locul respectiv, că aparțin sitului și peisajului nativ în care sunt situate. Ele trebuie să comunice cu natura și să fie infuzate cu atmosfera culturii locale.”

Skyline-ul supradimensionat al Dubaiului găzduiește deja cel mai înalt zgârie-nori din lume - Burj Khalifa, care are o înălțime de 828 de metri - și va găzdui în curând și al doilea cel mai înalt zgârie-nori. Luna trecută, dezvoltatorul imobiliar din spatele Burj Azizi, care urmează să fie finalizat tot în 2028, a anunțat că zgârie-norul se va întinde până la 725 de metri.

Dubai are în prezent mai multe turnuri de peste 300 de metri decât orice alt oraș din lume, potrivit Council on Tall Buildings and Urban Habitat.

Orașul nu este străin de structuri superlative. Se mândrește cu cea mai înaltă piscină infinită din lume, cea mai mare grădină de flori naturale din lume și cea mai mare ramă foto din lume, printre altele.