Val de batjocură împotriva femeii care a crezut că are o relație cu Brad Pitt. O emisiune din Franța a fost suspendată

Emisiunea TV a devenit virală și a dus la un val de glume online despre credulitate. Foto: Getty Images

O franțuzoaică care credea că are o relație amoroasă de lungă durată cu Brad Pitt și care a fost înșelată să plătească 830 000 de euro pentru a-l ajuta cu tratamentul medical s-a confruntat cu un val de batjocură în mediul online atât de mare încât o emisiune TV pe tema aceasta a fost retrasă, notează The Guardian.

Designerul de amenajări interioare, Anne, în vârstă de 53 de ani, a fost vizată pe rețelele sociale și chiar a făcut obiectul unei scenete satirice în cadrul celei mai mari emisiuni radiofonice de dimineață din Franța, după ce duminică a acordat un interviu despre acest caz emisiunii Seven to Eight de pe canalul TF1.

Vorbind despre ceea ce a crezut că este o relație online cu Pitt, care a durat mai mult de un an, Anne a spus că a crezut că se iubesc. Când i s-a spus că actorul avea nevoie de ajutor financiar pentru tratamentul cancerului, deoarece conturile sale fuseseră înghețate în timpul procedurii de divorț cu Angelina Jolie, ea a transferat banii.

Abia când starul hollywoodian a fost fotografiat în mass-media în această vară cu partenera sa, Inés de Ramon, și-a dat seama că a căzut într-o înșelătorie elaborată, a declarat Anne.

„Mă întreb de ce m-au ales pe mine ca să-mi facă un asemenea rău”, a declarat ea pentru TF1. „Nu am făcut rău nimănui niciodată. Acești oameni merită infernul”.

Emisiunea TV a devenit virală și a dus la un val de glume online despre credulitate, determinând canalul să retragă marți emisiunea din serviciile sale de reluare pe site-urile sale.

TF1 a declarat la momentul difuzării că Anne a avut dificultăți de sănătate mintală, a avut, de asemenea, depresie severă și a fost spitalizată pentru tratament. Prezentatorul TF1 Harry Roselmack a scris marți pe social media: „Pentru protecția victimelor, am decis să retragem [segmentul] de pe platformele noastre”.

Printre conturile de socializare care și-au bătut joc de credulitatea lui Anne se numără Toulouse Football Club, care a scris pe X: „Brad ne-a spus că va fi pe stadion miercuri”, pentru următorul meci al echipei, înainte de a retrage mesajul și de a-și cere scuze.

Netflix Franța a postat, de asemenea, pe rețelele sociale, promovând „patru filme de văzut cu Brad Pitt (pe bune) gratuit”.

Escrocheria datează din februarie 2023, când Anne, care fusese căsătorită cu un antreprenor bogat, a intrat pe Instagram pentru a împărtăși imagini dintr-o vacanță la schi în Alpii francezi.

La întoarcere, a fost contactată pe rețeaua de socializare de o persoană care s-a dat drept Jane Pitt, mama actorului, care a început să discute cu ea și i-a spus că ar fi o pereche bună pentru fiul ei. Apoi, un alt cont a luat legătura cu ea, pretinzând că este chiar actorul. Persoana a spus că mama lui i-a povestit totul despre ea. „Aș vrea să știu mai multe despre tine”, scria într-un mesaj către Anne. „Dar aș vrea să știu dacă lucrezi în mass-media, deoarece îmi protejez viața privată”.

Anne, care a declarat că nu înțelegea prea multe despre social media, a petrecut un an și jumătate comunicând cu persoana pe care o credea Pitt. Persoana respectivă a folosit conturi false de social media și WhatsApp, precum și tehnologie de creare a imaginilor cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a-i trimite ceea ce păreau a fi selfie-uri și alte mesaje, inclusiv poezii și cântece și o copie aparentă a pașaportului lui Pitt. Ea a spus că el a fost foarte interesat de munca ei și că au comunicat în fiecare zi. „Eram îndrăgostită de bărbatul cu care vorbeam”, a spus ea. „Știa cum să vorbească cu o femeie”.

Printre lucrurile pe care Anne le-a discutat cu persoana care pretindea că este Pitt s-a numărat și plata unei despăgubiri mari pentru divorț. Apoi a primit imagini generate de inteligența artificială cu actorul aparent în spital, în care i se cerea să plătească pentru tratamentul renal al acestuia. Ea a transferat sute de mii de euro pentru presupusele costuri medicale.

Realizatorii programului TF1 au declarat că Anne a depus o plângere la poliție în legătură cu această înșelătorie.