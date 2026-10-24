Marco Rubio spune că rezolvarea războiului ucrainean depinde de „11% din Ucraina, pe care Rusia o vrea, dar nu o poate obține militar”

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a redus războiul Rusiei în Ucraina la un „conflict regional” în Donbas. Colaj foto: Getty Images

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se reduce la conflictul din regiunea ucraineană Donbas, informează Kyiv Independent.

„Oamenii tot vorbesc despre un război în Ucraina. Dar acest război este despre Donbas. Este despre o singură regiune a țării”, a spus Rubio într-un interviu acordat, pe 22 octombrie, publicației India Today în timpul unei vizite oficiale în India. „În esență, (războiul) este despre 11% dintr-o parte a țării pe care Rusia o vrea, dar nu o poate obține pe cale militară, și pe care Ucraina nu vrea să o cedeze”, a adăugat secretarul de stat al SUA.

Comentariile lui Rubio, care redus războiul ruso-ucrainean la un simplu conflict regional, vin înaintea negocierilor de pace trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia, anunțate în noiembrie. În ultimele săptămâni, administrația Trump și-a atenuat poziția față de Rusia, după ce a renunțat la sancțiuni și a anunțat achiziționarea de motorină din Rusia.

Prin reducerea invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina la un conflict regional restrâns, Rubio ar putea dezvălui poziția administrației Trump, înaintea următoarei runde de negocieri pe tema războiului ucrainean, notează Kyiv Independent.

Kyiv Independet: SUA sunt dispuse să ceară Ucrainei cedarea unor teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le ocupe după aproape 5 ani de război

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat recent că e deschis ideii de înghețare a războiului cu Rusia pe actuala linie a frontului, pentru a pune capăt acestui conflict.

Zelenski a făcut anunțul după ce prezentatorul Fox News Brian Kilmeade l-a întrebat, într-un interviu, dacă ar „accepta un acord de pace care să înghețe războiul în situația sa actuală”, iar Ucraina să păstreze „75% sau mai mult” din teritoriul său, „indiferent de cum a început acest război”.

„Da, acum trebuie să înghețăm (pe linia actuală a frontului - n.r.)”, a răspuns Zelenski. „Și cred că aceasta este o modalitate reală de a încheia acest război (...) Înghețăm și oprim. Și, desigur, acesta este minimul pe care îl cerem azi de la Rusia. Apoi, bineînțeles, ne vom adresa președintelui și europenilor și vom cere garanții de securitate,” a menționat Zelenski.

În zona Donbas, alcătuită din regiunile Donețk și Luhansk, Ucraina deține o importantă centură de fortificații în jurul a patru orașe industriale, care se întind de la nord la sud: Sloviansk, Kramatorsk, Drujkivka și Kostiantînivka.

Capturarea întregii regiuni Donbas a reprezentat obiectivul principal al Rusiei. În cadrul contraofensivei ucrainene, cunoscută sub denumirea „Operațiunea Vivaldi”, forțele ucrainene au făcut progrese și au reușit să recucerească mai multe teritorii decât a capturat Rusia în această toamnă.

Ca parte a procesului de pace condus de SUA, Rusia a cerut ca forțele ucrainene să se retragă complet din Donbas, solicitând astfel Ucrainei să cedeze teritorii pe care Moscova nu a reușit să le ocupe până acum militar, notează Kyiv Independent. În același timp, Marco Rubio a descris războiul ca fiind „dificil” și a recunoscut că Ucraina are „motive întemeiate” să nu-și cedeze teritoriile.