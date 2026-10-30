Marius Lazurca, la CNN: "România cere o prezență sporită a militarilor SUA pe teritoriul său"

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a cerut, într-un interviu la CNN International, creșterea prezenței militare americane în România. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

România cere întărirea prezenței militare americane, în contextul în care atacurile cu drone au transformat regiunea într-una cu grad ridicat de risc pentru navigație. Consilierul prezidențial Marius Lazurca a avertizat, la Washington, într-un interviu la CNN International, asupra amenințării rusești la adresa securității regionale.

"Am văzut că ați prezentat situația gravă de la Kiev (după atacurile continue ale Rusiei, n.r.) Trebuie să vă spun că România se confruntă cu o situație similară la Marea Neagră. Până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră. Mai mult de 115 drone ne-au încălcat spațiul aerian.

Așadar, ne confruntăm cu o situație de securitate destul de gravă. România devine mai puternică pe zi ce trece și este capabilă să doboare unele dintre aceste drone și să apere granița Alianței Nord-Atlantice.

Știm, însă, că avem nevoie de sprijinul tuturor aliaților noștri și, în special, de sprijinul Statelor Unite. Din acest motiv, pledăm pentru o prezență militară mai puternică a Statelor Unite în România", a afirmat consilierul prezidențial.

O navă atacată a fost lovită de drone în Marea Neagră în timpul întâlnirii dintre miniștrii apărării din România, Bulgaria și Turcia

O navă comercială a fost atacată cu drone, miercuri, în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, au semnalat autorităţile de la Sofia.

Autorităţile bulgare au trimis o ambarcaţiune pentru a oferi ajutor navei atacate, în timp ce echipajul a părăsit vasul cu ajutorul bărcilor de salvare. Ulterior, nava s-a scufundat.

Potrivit ministrului bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Şabla.

Conform agenţiei Maritime.bg, numele navei lovite este Contship Jet. Este un vas portcontainer care plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa. Este a cincea navă comercială atacată de drone luna aceasta în largul coastei bulgare a Mării Negre.