Mărturia femeii care a ucis un pedofil. Bărbatul voia să îi abuzeze copilul: "Am făcut ceea ce ar face orice mamă"

La procesul din 2015, s-a constatat că Pleasted a avut 24 de condamnări pentru infracțiuni sexuale pe parcursul a trei decenii.

Sarah, acum în vârstă de 38 de ani și ieșită din închisoare, a spus: „Am făcut ce ar face orice mamă pentru a-l răzbuna pe băiețelul meu, Bradley", a declarat Sarah.

„Nu am visat niciodată că voi fi capabilă. Nu mă mândresc cu asta, dar măcar știu că nu poate răni pe nimeni altcineva. Nu sunt o persoană rea, dar știu că am făcut un lucru rău. Nu am negat asta niciodată și am fost pedepsită", a spus femeia.

„Nu aș mai ucide niciodată. Nu mă consider o criminală. Dar nu regret ce am făcut. Eram o mamă disperată să-mi protejez copilul. Îmi amintesc că am luat un cuțit și m-am dus la Mick. Am vrut să-l conving să pledeze vinovat, astfel încât Bradley să nu trebuiască să depună mărturie", a continuat Sarah.

„Mick a deschis ușa și a zâmbit. Era obraznic și repezit.Nu m-a ascultat. Îi era frig. Era un bărbat diferit de cel pe care îl vedeam drept vecinul meu prietenos. L-am băgat în față cu cuțitul meu și el m-a apucat. Am pierdut controlul. Nu puteam lăsa pe altcineva să fie rănit, cineva trebuia să protejeze copiii", a concluzionat femeia.

Mama îndurerată încercase să obțină ajutor după ce descoperise că vecinul ei era un agresor.

Dar ea susține că poliția, serviciile sociale și autoritățile pentru locuințe nu au ascultat.

Nimeni nu știa despre trecutul ticălos al lui Pleasted, pentru că și-a schimbat numele, iar crimele sale au fost anterioare registrului de infractori sexuali.

Săptămâna aceasta a apărut informația că sute de infractori sexuali și-au schimbat numele tot din același motiv.

În cele mai grave cazuri, bărbații cărora li se interzice să lucreze cu copii și-au folosit noua identitate pentru a obține locuri de muncă în școli și case de copii unde au comis infracțiuni suplimentare.

Sarah a spus: „Habar n-aveam cine este cu adevărat. Cum aș putea? Mințise și își schimbase numele pentru a putea ataca copiii”.

Așadar, atunci când Pleasted i-a oferit lui Bradley, care avea pe atunci 12 ani, un loc de muncă într-un magazin, în februarie 2014, Sarah s-a gândit că ar fi o modalitate bună pentru copil de a câștiga bani de buzunar.

Ea a spus: „Mick a fost un model printre vecini. Luam des mesele împreună și vorbeam.

„Nu aveam niciun motiv să nu am încredere în el. Am crezut că Bradley este în siguranță ”.

Dar Bradley și-a pierdut curând interesul pentru slujbă și câteva săptămâni mai târziu i-a s-a spus mamei sale iadul prin care au trecut doi prieteni de ai săi.

Ea a spus: „I-am cunoscut pe băieți. Nu m-am îndoit de niciun cuvânt pe care l-au spus. A fost ingrozitor. Aveau 12 ani, atât de tineri. Bradley a spus că nu i s-a întâmplat nimic, dar a trebuit să dea o declarație video poliției pentru că a lucrat cu Mick”.

Pleasted a pledat nevinovat și a fost eliberat pe cauțiune, iar apoi a revenit la apartamentul său.

