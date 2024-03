Mesajul angajatului Boeing, găsit mort după ce a adus acuzații companiei: ”Dacă mi se întâmplă ceva, nu este o sinucidere”

Trupul neînsuflețit al bărbatului, în vârstă de 62 de ani, a fost descoperit în camionul său, într-o parcare de hotel din Carolina de Sud.

Incidentul a avut loc la șapte ani de la pensionare, după o carieră de 32 de ani la Boeing. În ultimii ani, el a fost manager de control al calității, în cadrul companiei.

Moartea lui Barnett a survenit chiar în timpul unui proces de avertizare împotriva companiei, în care a pretins că Boeing a montat în mod deliberat piese sub standard la aeronave, notează Daily Mail.

O prietenă apropiată a denunțătorului Boeing susține că i-ar fi putut prezice sfârșitul tragic. Jennifer a spus, pentru WPDE, că Barnett a avertizat-o la rândul său.

”Am întrebat: „Nu ți-e frică?” Și a spus: ”Nu, nu mi-e frică, dar dacă mi se întâmplă ceva, nu este o sinucidere”, a declarat ea presei.

Jennifer a continuat: ”Știu că nu s-a sinucis. Nu există nicio cale. Iubea prea mult viața. Își iubea prea mult familia. Își iubea frații prea mult pentru a-i supune la situația de acum.”

Ea este de părere că a Barnett ar fi supărat pe cineva căruia ”nu i-a plăcut ceea ce a avut de spus” și a vrut „să-l reducă la tăcere”.

”De aceea au făcut să pară o sinucidere. Nu-mi pasă ce spun ei, știu că Mitch nu a făcut asta”, a adăugat ea.

Barnett a susținut că piesele de mâna a doua au fost, literalmente, scoase din coșurile de deșeuri, înainte de a fi montate pe avioanele care erau construite pentru a preveni întârzierile.

O analiză din 2017 a FAA a susținut unele dintre îngrijorările sale, solicitând companiei Boeing să ia măsuri.

Medicul legist din comitatul Charleston a confirmat, luni, că fostul angajat al Boeing a murit vinerea trecută, în timp ce se afla în oraș pentru interviuri legate de caz.

Boeing a reacționat, de asemenea, în urma veștilor, compania declarându-se ”întristată de moartea domnului Barnett”. Declarația nu a abordat niciun aspect al cazului, ci doar a transmis un mesaj de condoleanțe către apropiați: ”Gândurile noastre sunt la familia și prietenii lui.”.

Personalul de la Holiday Inn, unde Barnett a fost găsit mort, a dezvăluit că acesta părea bine în seara dinaintea ”sinuciderii” lui.

Barnett a mâncat o quesadilla, a băut o Cola, și-a verificat telefonul și părea bine în seara zilei de 8 martie, a declarat angajatul anonim al hotelului pentru New York Post.

Avocatul său a pus la îndoială anterior constatările biroului legist, cum că rana provocată prin împușcare a fost ”auto-provocată”.

Un raport al poliției, obținut de DailyMail.com, dezvăluie că Barnett și-a prelungit șederea la Holiday Inn cu două zile înainte de presupusa sinucidere a lui.

Raportul detaliază că un prieten de-al lui Barnett a contactat hotelul cerând un control al bunăstării sale la ora 10:00 pe 9 martie, angajații bătând la ușa camerei lui de hotel fără niciun răspuns.

