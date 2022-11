Momentul în care o mașină Tesla scapă de sub control și face prăpăd pe o stradă din China. Două persoane au fost ucise, printre care și o elevă de liceu

Producătorul auto american Tesla a anunțat ieri că va ajuta poliția chineză să investigheze un accident în care a fost implicat una dintre mașinile sale Model Y, după ce presa locală a declarat că două persoane au murit și trei au fost rănite când șoferul a pierdut controlul vehiculului, potrivit timesnownews.com.

Incidentul s-a petrecut pe 5 noiembrie, în orașul Chaozhou, din provincia sudică Guangdong. În urma accidentului, a fost ucis un motociclist și o fată de liceu, a informat Jimu News, postând un videoclip cu o mașină care conducea cu viteză mare, ciocnindu-se de alte vehicule și de un biciclist. Imaginile au apărut apoi și pe rețelele sociale.

Crazy @Tesla video from a week ago. Just saw it on Reddit.



Driver was trying to park the car and then things went awry.



Parking button didn’t work.



Breaks didn’t work.



It just kept on accelerating.



Two people including a high school girl dead. pic.twitter.com/GTwVs7QOg6