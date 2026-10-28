Mesajul președintelui Iranului pentru Vladimir Putin: „Putem să ne rezolvăm problemele din regiune fără a depinde de SUA”

Vladimir Putin a purtat o discuție „între patru ochi” cu Pezeshkian. FOTO: Hepta

Președintele iranian Masoud Pezeshkian i-a spus marți omologului său rus, Vladimir Putin, că regiunea Orientului Mijlociu își poate rezolva singură problemele, fără implicarea Statelor Unite, pledând totodată pentru o cooperare mai strânsă cu Moscova, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Consider că suntem capabili să ne rezolvăm problemele din regiune fără a depinde de Statele Unite'” a declarat Pezeshkian în timpul unei întrevederi cu Putin, în marja unui summit pe teme energetice desfășurat la Moscova.

„Dacă există voință - și sunt convins că există - ne putem sprijini reciproc în toate sectoarele și ne putem dezvolta relațiile în domeniile științific, economic, industrial, cultural, al securității și militar”, a adăugat el.

La rândul său, Vladimir Putin a menționat că a purtat o discuție „între patru ochi” cu Pezeshkian despre „situația din regiune, care, fără îndoială, nu poate decât să stârnească îngrijorare”. El a adăugat totuși că 'speră' ca situația să 'evolueze într-o direcție pozitivă'.

Rusia și Iranul - două țări supuse unora din cele mai severe sancțiuni din lume - mențin legături politice strânse. Parteneriatul lor militar și economic s-a consolidat semnificativ după invazia rusă în Ucraina, din 2022.

La începutul lunii octombrie, Vladimir Putin l-a asigurat pe omologul său iranian că Rusia este pregătită să contribuie la eforturile de mediere dintre Iran și Statele Unite în legătură cu războiul din Orientul Mijlociu. Negocierile dintre Teheran și Washington sunt blocate, iar în ultimele zile Statele Unite și Israelul și-au intensificat amenințările cu lansarea de atacuri împotriva Republicii Islamce.

De asemenea, președintele iranian Masoud Pezeshkian s-a întâlnit marți în Rusia cu emirul Qatarului, șeicul Tamim bin Hamad Al Thani. Întâlnirea a avut loc în marja unui summit al țărilor exportatoare de gaze, desfășurat la Moscova.

Un acord de pace cu mai multe componente stă în centrul planurilor prin care statele din Golf încearcă să evite ceea ce consideră a fi o reluare dezastruoasă a războiului dintre Iran și Statele Unite. Acordul prevede redeschiderea strâmtorii Ormuz în termen de patru zile de la ridicarea sancțiunilor, precum și retragerea unor forțe houthi importante în interiorul Yemenului.