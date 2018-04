Mini-dronă, doborâtă cu focuri de armă lângă palatul regal din Riad - VIDEO

Armata saudită a doborât sâmbătă o dronă de jucărie care a zburat peste un cartier din Riad unde se află palatul regal, declanşând alerta în capitală, a informat presa oficială, transmite AFP.



"Personalul de securitate de la acest punct de control a acţionat conform ordinelor şi instrucţiunilor într-un astfel de caz", a adăugat SPA, lăsând să se înţeleagă dispozitivul a fost doborât.



Înainte de difuzarea acestei informaţii, pe reţelele sociale au circulat înregistrări video care au arătat tiruri intense în cartierul respectiv, alimentând speculaţiile privind o posibilă tentativă de lovitură de stat.



Guvernul a respins orice problemă majoră de securitate şi a precizat că a fost deschisă o anchetă asupra acestui incident.



Autorităţile saudite par să fi ridicat de câteva luni nivelul de securitate în jurul palatului regal, în contextul în care prinţul moştenitor Mohammad bin Salman, zis MBS, a lansat un vast program de reforme economice şi sociale pentru a pregăti ţara pentru perioada de după exploatarea petrolui, cu riscul de a irita mediile religioase conservatoare.

