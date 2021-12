Ministrul de externe Italian cere explicații guvernului roman despre episodul Șoșoacă - Goracci

Ambasadorul și-a exprimat surprinderea și nemulțumirea, și a cerut autorităților române competente să investigheze cele întâmplate. Ministerul de Externe activase imediat ambasada Italiei în România să intervină și să permită eliberarea lui Goracci și a echipei sale.

Potrivit celor aflate din surse diplomatice, intervenția ambasadei Italiei în România ar fi fost providențială pentru eliberarea Luciei Goracci și a echipei ei, reținute multe ore luni într-o secție de poliție din București după ce ar fi fost atacați în biroul senatoarei, în timpul unui interviu.

Între timp, grupul deputaților a prezentat astăzi premierului o interpelare, semnată mai întâi de vicepreședintele Piero De Luca, pentru a întreba guvernul ce inițiative urgente intenționează să ia pentru a obține un răspuns clar de la autoritățile române și în plus, pentru a asigura siguranța și libertatea jurnaliștilor de a-și exercita profesia în România, precum și în orice țară democratică.

„Atacul și tentativa de răpire în România a trimisului Lucia Goracci și a echipajului său sunt un fapt foarte grav și inacceptabil”, declară liderul Partidului Democrat, Debora Serracchiani, exprimându-și solidaritatea cu jurnalistul și operatorii Tg1, potrivit La Stampa.

Parlamentarii Mișcării 5 Stele din Comitetul de Supraveghere Rai au declarat: „Ne exprimăm susținerea față de trupa Tg1 și față de jurnalista Rai Lucia Goracci pentru răpirea și atacurile fizice și verbale care au avut loc ieri în România cauzate de un parlamentar de dreapta roman . Un episod rușinos care s-a rezolvat doar datorită intervenției Farnesinei și a ambasadei Italiei în România care i-au permis eliberarea.

Lucia Goracci, și ceilalți junaliști pur și simplu își făcea treaba. Către ei se îndreaptă toată solidaritatea noastră și îi încurajăm că continue să informeze publicul”.

Incidentul s-ar fi petrecut în cursul zilei de sâmbătă, în incinta cabinetului de avocatură al Dianei Șoșoacă, când o echipă de jurnaliști din Italia a ajuns acolo pentru a realiza un interviu cu senatoarea.

Lucia Goracci, jurnalista care trebuia să realizeze interviul cu Diana Șoșoacă, a depus plângere penală la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva senatoarei. Aceasta a precizat că soţul senatoarei, Dumitru-Silvestru Șoșoacă, ar fi muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă", spune jurnalista Lucia Goracci care subliniază că în acel moment a fugit pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliţia s-a prezentat la faţa locului şi soţul senatoarei ar fi început să împingă jurnaliştii italieni. După care soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-ar fi smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.

„M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară", spune jurnalista Lucia Goracci în plângerea penală.

Diana Șoșoacă susține că soțul ei a fost victimă a comportamentului violent al polițiștilor.

