Lucia Goracci, mărturie exclusivă: "Soţul Dianei Şoşoacă m-a muşcat de mână"

Lucia Goracci, reputată jurnalistă din Italia, corespondent de război în mai multe zone de conflict, a precizat în plângerea penală de zece pagini depusă la Secţia 4 de Poliţie din București împotriva Dianei Șoșoacă că soţul senatoarei Dumitru-Silvestru Șoșoacă a muşcat-o de mână.

„Am intrat în biroul de avocatură al doamnei Şoşoacă şi ne-a întâmpinat cu o atitudine zâmbitoare având pe masă mai multe alune şi covrigei. Când a început filmarea eu am rămas pe hol şi am văzut că soţul ei a adus în birou un sac negru în care a spus că se îngroapă persoanele decedate dezbrăcate, după care am văzut cum acesta l-a luat apoi în bucătărie.

După acel moment doamna Şoşoacă a devenit nervoasă şi agresivă. Intră în conflict şi spune că dacă nu îi convin condițiile pe care ea le hotăraște poate să plece. În acel moment echipa de la RAI 1 s-a pregătit să plece. A ieșit în hol dar doamna Şoşoacă a apărut şi a închis uşa zicând că nu ieșim nicăieri. A spus ulterior soțului să sune la Poliţie după ce a început să țipe, apoi un alt bărbat a intrat în casă", spune jurnalista Lucia Goracci care subliniază că în acel moment a fugit pe scara blocului.

La aproximativ 10 minute Poliţia s-a prezentat la faţa locului şi soţul senatoarei a început să împingă jurnaliştii italieni. După care soţul senatoarei Diana Şoşoacă i-a smuls masca de pe faţă şi a lovit-o în braț, după care a muşcat-o de mână.

M-a muşcat de mână şi apoi am ieșit afară", spune jurnalista Lucia Goracci în plângerea penală formulată după scandalul de astăzi.

