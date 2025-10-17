Mihai Gâdea, despre "gap-ul TVA la gem": "Când vezi că statul se ia de bunicuța care face gem, te apucă pandaliile"

Mihai Gâdea, directorul general al Antena 3 CNN Sursa foto: Antena 3 CNN

Directorul Antena 3 CNN, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", Mihai Gâdea, a prezentat, joi seară, lista firmelor active, dar cu mari datorii la stat ]n 2024, și a comentat în termeni duri pasivitatea autorităților față de acești datornici, în contextul în care oficialii se plâng de "gap-ul de TVA" și de efectele acestuia asupra deficitului bugetar.

Însuși șeful ANAF, Adrian Nica, a spus, cu o seară înainte, că "gemul pe care bunica îl face acasă e calculat la gap-ul de TVA".

"La nivelul de vârf al statului roman sunt unii care gândesc așa: daca o bătrânică vinde pătrunjel și ceapă pe marginea drumului, face evaziune. Asta este lupta cu evaziunea în România? Ca te apucă, din nou, furia.

După cum se vede, aceasta este o gândire mai veche. Ei cred ca așa este evaziunea fiscala. Eu nu cred asta. Eu cred ca deficitele sunt din altă parte. Vreți sa ne uitam în câteva locuri unde sunt deficitele și unde există ticăloșie?

Mihai Gâdea: Nu ar fi mai bine ca Guvernul Bolojan să se ocupe de companiile de stat cu datorii?

Iar guvernul Bolojan ar trebui sa se ocupe de asta. Cu 'tigăile în cap și genunchii în gură și în burtă' care se dau în fiecare zi în coaliție puteți să continuați. Faceți ce vreți. Dar nu mai bine va ocupați de companiile de stat?

Deficitul asta a ajuns (cât a ajuns) inclusiv datorită companiilor de stat, datorită unor companii care sunt datoare și care nu fac nimic.

Vreți să vedeți cine sunt, care este lista rușinii în România? Companiile de stat care au niște șefi în vârful lor, despre care Antena 3 CNN a vorbit și nu se întâmplă nimic.

Ia uitați-vă dumneavoastră la topul firmelor active in 2024, cu datorii la ANAF.

Societatea Națională de Transport Feroviar Marfa CFR are 404 milioane. N-ar fi mai bine sa vorbim despre asta decât despre bunicuțe și despre gem? Cine mai e dator?

Haideți să vedem cine sunt datornicii în România. Găuri negre unde se aruncă bani de la oamenii din țara asta. Bani care se duc la bugetul de stat, iar de la buget se duc la ăștia.

Rompack Trading, cu sediul în București, deținută integral de Hăhăianu Liviu-Mihai, ocupă locul 2 la datorii la bugetul de stat, cu 162,9 milioane.

Mihai Gâdea: Rușii sunt pe locul 3 în România la datorii către stat

NIS Petrol SRL. Stiti cine e NIS Petrol SRL? Este subsidiara Gazprom în România. Doamnelor si domnilor, deci rușii sunt pe locul 3 în România cu 75,6 milioane datorii. Știți cum a intrat NIS Petrol în România? Prin Băsescu și prin cabinetul notarial Ioana Băsescu.

Locul 4: Compania Națională Romarm. 56 8 milioane. Locul 5: Metro Cash & Carry. 49, 7 milioane. Așa ceva?

Păi, stați puțin, cu bunicuțele e problema în România? Nu e bine să se vadă listele astea? Am văzut ca ministrul de Finanțe a zis că va actualiza aceste liste si le va da public. Foarte bine.

Companii serioase, private, așa cum este, de exemplu, compania noastră și cum sunt companiile noastre din grup, au plătit sute de milioane de euro la bugetul de stat.

Primul lucru care se face este că se plătesc taxele. Vedem după aceea ce ne rămâne. Dar în condițiile în care ai aceste probleme și te iei de bunicuțe si de gem, te apucă pandaliile", a spus Mihai Gâdea.