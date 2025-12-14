Adrian Zuckerman: Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face lui Cătălin Predoiu

Adrian Zuckerman: Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face lui Cătălin Predoiu / sursă foto: Colaj Hepta

Sunt foarte dezamăgit de nedreptatea care i se face astăzi vice prim-ministrului Cătalin Predoiu. Cel mai important lucru e ca oameni care sunt la conducere acum ar trebui să știe că acuzațiile sunt minciuni fabricate. Dacă nu ar fi fost Predoiu și alții iarna trecută, această majoritate nu ar fi existat. Până una alta, el este unul din cei care au salvat România anul trecut. Și îi mulțumesc încă o dată! În ceea ce privește legile justiției, nu numai eu ca ambasador, dar toată lumea de la guvern și de la partide a urmărit atent procesul adoptării lor. Toți știu exact cum a fost, cu toate ca astăzi uni încearcă să pretindă altfel.

Fapte:

1. Predoiu a dezbătut legile mai bine de 1 an cu sistemul judiciar. Știu de la el, de atunci, că nu a promovat legile până când toate amendamentele parchetelor nu au fost incluse. Știu de la el, de atunci, că parchetele i-au dat în scris că proiectele sunt în regulă.

2. După dezbatere publică, Predoiu a dus legile la Bruxelles și le-a discutat cu experții comisiei și comisarii. După ce a obținut consensul cu Comisia UE, Predoiu a dus legile la CSM unde a obținut cu foarte mare greutate avizul, dar l-a obținut.

3. După Bruxelles, Predoiu a dus legile la Comisia de la Veneția. Care a dat aviz pozitiv. Inclusiv pe procedura de numire a procurorilor.

4. Abia dupa toate acestea Predoiu a dus legile la Parlamentul României, care le-a dezbătut și aprobat.

5. După ce au fost aprobate, Colegiul Comisarilor a discutat Raportul MCV, muncit tot de Predoiu și l-a aprobat. A fost ultimul raport MCV. Comisia a scris Parlamentului European că va abroga Decizia Comisiei din 2006 prin care se institui MCV. După 16 ani.

6. Poate că citind cele de mai sus, vi se pare ușor. Fiecare din pașii de mai sus a fost o muncă aproape imposibilă. Predoiu a reușit să o facă având în față, în spate și deasupra diverse instituții și grupuri din justiție care fiecare voia să fie legile într-un anumit fel. Predoiu a reușit un consens și o conciliere pe care, vă recunosc acum, eu nu am crezut că o va reuși. Cine crede că poți face așa ceva fară știință de carte și un imens talent de mediator, o imensă răbdare și inteligență intuitiva, nu știe ce vorbește. Acesta e omul pe care unii îl demonizează și atacă astăzi.

7. Prealabil celor de mai sus, Predoiu și echipa să au muncit pe brânci la redactarea legilor, o treabă foarte complicată în sine. Orice avocat știe cât de greu e să scrii un contract, darămite legi cu sute de articole care trebuie corelate și îmbinate într-un mecanism abstract complex, nu orice minte poate cuprinde așa ceva, cu tot respectul!

Munca lui Predoiu a dat magistraților români demnitatea de a nu mai fi considerați de mâna a doua în Europa. Și implicit a scos România din poziția de țară europeana de mâna a doua.

8. La fel cu Schengen. România nu ar fi intrat în Schengen când a intrat dacă nu ar fi fost pentru Predoiu. Este încă devreme că să se înțeleagă complet ce a însemnat strategic ridicarea MCV și Schengen pentru Romania.

Dar revenind la magistrați, ce au făcut ei cu demnitatea câștigată în urma ridicării MCV este răspunderea lor, nu a lui Predoiu. El nu mai e ministru de aproape 4 ani. După toate cate a făcut bine pentru țara lui, fără zgomot sau publicitate personala, să îndrepți azi strada împotriva lui din motive politice este o mizerie și o nedreptate în sine. Care se vede în lume, vă garantez. Și e păcat să se vadă în lume că o țară își tratează astfel pe cei care au apărat-o și au întărit-o.

A venit timpul că România și poporul roman să recunoască valoarea autentică acolo unde este.