Mihai Gâdea, după ce jurnalistul Antena 3 CNN a fost îmbrâncit de un angajat al lui Bolojan: „Se întâmplă în regimuri dictatoriale”

Mihai Gâdea a criticat dur comportamentul premierului Ilie Bolojan față de jurnaliști. Sursa foto: Antena 3 CNN

Directorul Antena 3 CNN, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", Mihai Gâdea, condamnă modul în care jurnaliștii au fost bruscați miercuri la Parlament. Cătălina Mănoiu, jurnalist Antena 3 CNN, și alți colegi din presă au fost opriți de un ofițer de presă al Guvernului în timp ce încercau să-i pună întrebări premierului Ilie Bolojan, care a refuzat să facă declarații. „În momentul în care un prim-ministru ajunge să fugă de întrebări și să pună pe cineva să blocheze jurnaliștii și să-i împingă, încalcă legea, încalcă principiile democratice, încalcă principiile bunului-simț și e limpede că e ceva greșit cu domnia sa”, a spus acesta.

„A mai fost o colegă de-a noastră care a fost împinsă mult mai rău decât a fost astăzi Cătălina. Ceea ce s-a întâmplat astăzi la Cătălina, în calitatea mea de calitatea mea oficială de la Antena 3 CNN, în această seară vreau să transmit un protest ferm pentru Guvernul României și pentru prim-ministrul României. Nimeni, domnule prim-ministru, nu pune mâna pe colegii noștri, nimeni nu împinge pe unul dintre colegii noștri, pentru că ceea ce facem noi este un lucru extrem de corect, și anume să reprezentăm opinia publică, iar într-un stat democratic presa este respectată. Dumneavoastră nu i-ați pus pe bodyguarzii de la SPP să facă asta, pentru că SPP-ul cunoaște legea. Dumneavoastră nu ați pus poliția sau jandarmii să facă asta, pentru că și ei cunosc legea.

Ați luat un băiat care, sub amenințarea restructurărilor de la Guvern, se gândește: 'Mai bine îi împing decât să mă dea afară. Am o familie și așa mai departe', iar în momentul în care un jurnalist din România este bruscat, este împins de cineva care n-are niciun fel de autoritate să își pună mâinile pe acel jurnalist, în momentul respectiv, dumneavoastră aveți o problemă și cu legea, și cu presa. Cine a dat acest ordin? În baza cărui lucru din această lume? Că din această țară nu are cum. În această seară am să vă arăt Constituția și, din păcate, mi-e teamă că avem răspunsul pentru care domnul prim-ministru a dat ordin să se împingă.

Ce întrebări nu voia să se audă astăzi le vom adresa noi, pentru că întrebările acelea rămân, opinia publică, indiferent cum au votat și în mod special cei care au votat pentru această coaliție, pentru a face ca România să fie salvată, oamenii aceia merită răspunsuri la întrebări.

Există niște întrebări, și am să spun încă de la început acest lucru. Aseară am vorbit pe larg în această emisiune despre modul în care membrii Guvernului, cum este ministrul Apărării, la întrebarea: 'De ce se ascund cheltuieli publice făcute pentru Ucraina?' Eu sunt unul dintre cei care, să fiu foarte clar, cred că interesele strategice ale României ne pun în situația să facem multe lucruri, printre care să îi ajutăm pe ucraineni. Însă poporul român, în baza principiilor democratice, trebuie să știe despre ce este vorba.

Mai ales că, dacă sumele care sunt corelate, ajutorul direct, ajutorul energetic, ajutor cu armament, ajutorul pentru refugiați, ajutorul cu asistența medicală, ajutoarele care au fost date și așa mai departe, ei bine, toate aceste lucruri înseamnă că sunt niște sume considerabile.

În condițiile în care aceste sume sunt considerabile, este un motiv de a negocia cu Bruxelles-ul ca aceste tăieri să nu fie într-atât de dramatice și impozitele care vin să poată fi negociată ca lumea, națiunea să nu sufere degeaba. A rămâne în tăieri nu este normal”, a spus Mihai Gâdea.

„Acest lucru se întâmplă în regimuri dictatoriale și în alte regimuri care sunt eșuate”

Mihai Gâdea a criticat dur comportamentul premierului Ilie Bolojan față de jurnaliști, susținând că „acest lucru se întâmplă în regimuri dictatoriale și în alte regimuri care sunt eșuate”.

„Vreau să vorbesc despre marea greșeală a primului-ministru Ilie Bolojan, modul în care a tratat astăzi jurnaliștii, fugind de întrebări, este un lucru care nu îi oferă niciun fel de element onorabil.

Acest lucru se întâmplă în regimuri dictatoriale și în alte regimuri care sunt eșuate. Sigur, pentru foarte mulți, România este o țară eșuată, dar pentru milioanele și milioane de oameni care au sperat, care au votat și încă speră ca România să meargă în direcția bună, cred că este normal ca acele întrebări să fie rostite de jurnaliști.

Prim-ministrul putea să aleagă să răspundă sau nu, însă ceea ce s-a întâmplat este cu totul și cu totul ieșit din comun.

Un angajat al Guvernului care lucrează la biroul de presă a început să împingă jurnaliștii și în mod special pe colega noastră Cătălina Mănoiu, pe care o consider unul dintre cei mai buni jurnaliști din România. Cătălina a supărat și alți prim-miniștri care, într-un fel sau în altul, încercau să îmi transmită că jurnalistul nostru de la Guvern este prea arțăgos, pune întrebări prea dificile.

Ei bine, în momentul respectiv am sunat-o pe Cătălina și i-am spus: 'Primesc niște mesaje de la cel mai înalt nivel că ai făcut asta și te-am sunat să te felicit. Te rog să continui în felul acesta.'

În momentul în care un prim-ministru ajunge să fugă de întrebări și să pună pe cineva să blocheze jurnaliștii și să-i împingă, încalcă legea, încalcă principiile democratice, încalcă principiile bunului-simț și e limpede că e ceva greșit cu domnia sa. Mulți îmi spun: dar voi l-a susținut, voi l-ați susținut pe Ilie Bolojan.

Domnul Ilie Bolojan a avut niște momente remarcabile. Ceea ce a făcut la Oradea este de lăudat, ceea ce a făcut ca președinte interimar, desecretizând, printre altele, cheltuielile băgate sub preș, ascunse, băgate la secret de fostul președinte Klaus Iohannis este un lucru bun, dar în acea criză domnul Bolojan a fost pentru această țară o stâncă. Ceea ce face în această perioadă sunt lucruri pe care personal nu le înțeleg”, a complet Mihai Gâdea.