Jurnalistul Antena 3 CNN, îmbrâncit împreună cu alți colegi din presă de un angajat al lui Bolojan. Guvern: Va fi verificat disciplinar

1 minut de citit Publicat la 16:49 26 Noi 2025 Modificat la 16:56 26 Noi 2025

Jurnaliști îmbrânciți la Parlament de un angajat al Guvernului. Foto: Captură video

Jurnalistul Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu, împreună că alți colegi din presă aflați miercuri la Parlament, au fost bruscați de un ofițer de presă al Guvernului în momentul în care încercau să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan. Acesta a refuzat să facă declarații, iar ofițerul de presă i-a oprit pe jurnaliștii care încercau să obțină răspunsuri de la prim-ministru. Ulterior, Guvernul a transmis un mesaj în care precizează că „regretă excesul de zel” și că acestă „conduită” va fi „supusă unei verificări disciplanare”.

„Regretăm excesul de zel al colegului nostru, ofițer de presă, în interacțiunea cu jurnaliștii prezenți la evenimentul de astăzi de la Palatul Parlamentului. Conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. De asemenea, asigurăm reprezentanții presei că o astfel de situație nu se va mai repeta”, transmite Guvernul.

Guvernul a mai transmis și că „premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat”, iar în mesajul transmis a ținut să dea „lecții” jurnaliștilor.

„Profesia de jurnalist este una esențială pentru o societate democratică, însă reamintim jurnaliștilor, cu tot respectul pentru meseria pe care aceștia o practică, că premierul Ilie Bolojan face declarații doar în cadru organizat. Reamintim că, de la instalarea sa în funcția de prim-ministru al Guvernului României, în data de 23 iunie 2025, premierul Ilie Bolojan a susținut 13 conferințe de presă la Palatul Victoria și a acordat cel puțin 21 de interviuri presei”, a mai transmis Guvernul.

Premierul Ilie Bolojan a impus reguli stricte pentru jurnaliști de la instalarea în funcție. Ședințele de guvern sunt transmise doar pe sistemul unic al Guvernului, iar declarațiile de presă sunt făcute doar în cadru organizat.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a fost prezent în plenul Parlamentului unde președintele Nicușor Dan a prezentat Strategia Națională de Apărare. După prezentare, președintele a făcut declarații de presă în fața sălii de plen.