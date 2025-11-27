Mesajul lui Mihai Gâdea pentru Ilie Bolojan: Dacă mâine cineva pune mâna pe jurnaliști să îi lovească, veți avea o responsabilitate

Directorul Antena 3 CNN, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", Mihai Gâdea, i-a transmis, joi seara, un mesaj premierului Ilie Bolojan, după ce acesta a afirmat că este un gest regretabil ceea ce a făcut ofițerul său de presă când a îmbrâncit jurnaliștii. „Nu înseamnă că vă cereți scuze. Este o explicație halucinantă”, a spus Mihai Gâdea.

„În urma explicațiilor domnului prim-ministru, vreau să îi adresez câteva cuvinte personale. Este un gest regretabil. Nu înseamnă că vă cereți scuze, pentru că un subordonat al dumneavoastră a făcut ceea ce a făcut. Dumneavoastră ați găsit niște explicații că e dezordine. Păi dacă e dezordine, băgați-ne pe toți într-un țarc.. jurnaliștii, mai ales când sunt întrebări, într-o perioadă ca aceasta în care dumneavoastră faceți erori majore. Îl susțineți pe domnul Moșteanu: Eroare majoră. Faceți tăieri și creșteri de taxe și impozite: Erori majore. Pierdeți 500 de milioane aproape fonduri nerambursabile de la Comisia Europeană: Greșeli majore. Nu vreți să auziți aceste întrebări.

Vicepremierul care se ocupă de reforme nu știa să răspundă la o întrebare. Erori, erori, erori. Dacă mâine, altcineva din zona extremistă își permite să pună mâna pe jurnaliști și să-i lovească, să știți că dumneavoastră, domnule ministru, aveți o responsabilitate.

Dacă ei vor vedea că jurnaliștii pot să fie agresați de angajați ai Guvernului în numele primului-ministru, vor crede că și ei au acest drept, pe ideea că să nu fie deranjați domnul Georgescu, domnul Simion sau alți domni și doamne. Explicația dumneavoastră că să fie ordine, motiv pentru care să îi lovim pe oameni, este o explicație halucinantă. Domnul Ilie Bolojan merge din eroare în eroare. Mult succes! Cred că în momentul de față multă lume începe să se clarifice”, a încheiat Mihai Gâdea.

Joi seara, prim-ministrul a declarat, la Digi24, că regretă incidentul care a avut loc miercuri, cu jurnaliştii agresaţi de ofiţerul de presă al Guvernului, printre aceştia aflându-se şi jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu. „Nu am încurajat niciodată agresivitatea verbală şi nici cea fizică”, a subliniat premierul, care a mai adăugat că nu a văzut ceea ce a făcut subalternul său şi a precizat că, dacă ar fi remarcat, s-ar fi oprit şi i-ar fi atras atenţia.

„Este un incident regretabil, chiar îmi pare rău despre situație. Eu nu am încurajat agresivitatea verbală sau fizică față de cineva, nici față de jurnaliști. Eu n-am încercat niciodată să fug de jurnaliști Nu am cerut niciunui angajat sa faca altceva decat ce e in fisa postului. N-am văzut ce s-a întâmplat, pentru că i-aş fi atras atenţia, să-i spun să-i lase pe jurnalişti în pace. (...). Să ne asigurăm că nu se mai întâmplă pe viitor", a explicat Ilie Bolojan în interviul acordat în această seară.

Tot în această seară, Guvernul a anunţat în această seară că a făcut o comisie care să îl cerceteze pe ofiţerul de presă care a împins ieri jurnaliștii pe holurile Parlamentului României.