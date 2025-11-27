Guvernul anunță că a făcut o comisie care să îl cerceteze pe omul lui Bolojan care a împins jurnaliștii

Jurnaliști îmbrânciți la Parlament de un angajat al Guvernului. Foto: Captură video

Ofiţerul de presă de la Guvern implicat în incidentul cu jurnaliştii de la Palatul Parlamentului va fi cercetat disciplinar, a transmis, joi seară, Executivul.

Astfel, potrivit unei informări a Executivului, din dispoziţia şefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, a fost constituită o comisie pentru efectuarea cercetării disciplinare prealabile, coordonată de un demnitar cu experienţă în domeniul legislaţiei muncii.

Din această comisie fac parte specialişti în domeniile juridic, comunicare şi relaţii cu presa din cadrul instituţiei, conform precizării.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat, joi, într-o conferinţă de presă, că ofiţerul de presă care a manifestat un exces de zel la adresa jurnaliştilor cu ocazia prezenţei premierului, miercuri, la Parlament, face obiectul unei anchete disciplinare.

Miercuri, un ofiţer de presă de la Guvern a încercat să blocheze fizic jurnaliştii ca să nu ajungă aproape de premier, în scopul obţinerii unor declaraţii pe teme de actualitate.