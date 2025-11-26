Jurnalista Antena 3 CNN împinsă de omul lui Bolojan: Au presiunile lor, la nivelul Cancelariei premierului se discută despre concedieri

Cătălina Mănoiu, jurnalista Antena 3 CNN, împinsă de ofiţerul de presă al premierului Ilie Bolojan. Sursa foto: captură Antena 3 CNN

Jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu a declarat miercuri seara, în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", că la nivelul Cancelariei premierului se discută despre restructurarea posturilor şi că asupra ofițerului de presă al Guvernului care a bruscat-o pe ea, dar şi pe alţi jurnalişti, există presiuni. "Pe noi ne-a surprins acest comportament. Oamenii sunt îngrijoraţi şi, în astfel de momente, din păcate, reacţionează aşa", a spus Cătălina Mănoiu. Directorul Antena 3 CNN şi realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei", Mihai Gâdea, i-a transmis prim-ministrului României câteva întrebări şi i-a cerut acestuia să îşi prezinte public scuze pentru episodul de azi, petrecut pe holurile Parlamentului, pe care l-a descris a fi unul "incalificabil".

La întrebarea realizatorului emisiunii "Sinteza Zilei", "Ţi s-a mai întâmplat vreodată la Guvern sau la Parlament, cum a fost astăzi, să fii împinsă de acel domn sau de un alt domn de la Guvern?", jurnalista Antena 3 CNN, Cătălina Mănoiu, a răspuns: "Nu. Nu mi s-a mai întâmplat, nu şi nici colegilor mei. A fost într-adevăr un caz izolat". Mihai Gâdea a criticat dur comportamentul premierului Ilie Bolojan față de jurnaliști.

Potrivit declaraţiilor Cătălinei Mănoiu, până astăzi, ofițerul de presă al Guvernului a avut un comportament exemplar. "Am colaborat ani întregi, nu am nimic să îi reproşez. Sunt oameni care au presiunile lor, în sensul în care, la nivelul Cancelariei premierului se discută despre restructurarea posturilor, este o restructurare care doar trebuie să ajungă pe masa şedinţei de Guvern", a mai adăugat jurnalista Antena 3 CNN.

"A existat precizarea făcută de Guvern: că va exista o anchetă disciplinară. Nu a existat o explicaţie clară, putem să presupunem şi, cel puţin din punctul meu de vedere, eu am obligaţia faţă de colegii mei de pe teren să spun că aşa ceva nu trebuie să se repete.

Pe de altă parte, n-aş vrea să greşesc nici faţă de Lucian, pentru că el era la muncă, era un om care avea presiunile lui. Am colaborat ani întregi, nu am nimic să îi reproşez. Cu siguranţă de la vârful instituţiei, această politică pe care o au faţă de presă a produs efecte şi nu dintre cele mai fericite, din păcate. Lucian este ofiţer de presă, de-a lungul anilor ne-a ajutat, am colaborat, nu doar pe mine, ci şi pe colegii mei, nu am avut astfel de incidente până acum. Sper ca ele nici să nu se repete".

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Un om care a fost corect cu jurnaliştii, da?

Cătălina Mănoiu, jurnalistă Antena 3 CNN: Da, da.



Ulterior, jurnalista Antena 3 CNN a mai făcut următoarele precizări: "Nu este logic, nu. Şi pe noi ne-a surprins acest comportament. Sunt oameni care au presiunile lor, în sensul în care, la nivelul Cancelariei premierului se discută despre restructurarea posturilor, este o restructurare care doar trebuie să ajungă pe masa şedinţei de Guvern, a fost pregătită de şeful Cancelariei. Există această tensiune de luni de zile la Guvern. Da, oamenii sunt îngrijoraţi şi, în astfel de momente, din păcate, reacţionează aşa".

Mihai Gâdea, realizatorul emisiunii "Sinteza Zilei": Adică îi este teamă că ar putea să fie dat afară?

Cătălina Mănoiu, jurnalistă Antena 3 CNN:: Sunt presiuni făcute asupra lor, da.

Mihai Gâdea: Nu cred că cineva de la Guvern şi-ar fi permis să facă aşa ceva fără să primească o instrucţiune foarte clară în sensul acesta

"Eu nu cred că cineva de la Guvern şi-ar fi permis să facă aşa ceva fără să primească o instrucţiune foarte clară în sensul acesta. Cred că aici sunt nişte întrebări la care nu trebuie să răspundă Lucian, ci trebuie să răspundă direct prim-ministrul. În condiţiile în care s-a întâmplat aşa ceva, domnule prim-ministru, mai este ceva ce mă şochează: eu, în ciuda faptului că sunt extrem de critic în această seară şi cum aş putea să fiu faţă de Cătălina, faţă de colegii mei, faţă de principiile fundamentale?!?

Eu sunt corect cu dumneavoastră şi vreau să vă adresez o întrebare suplimentară: Dacă, într-adevăr, v-a deranjat ceea ce s-a întâmplat, în momentul în care mergeaţi pe hol şi vedeaţi ceea ce se întâmplă, că e un drum lung şi, în primă instanţă, vedeţi ce se întâmplă, nu vă opriţi. În momentul în care intraţi în acea cameră, jurnaliştii deja strigau afară, pentru că erau ultragiaţi de ceea ce s-a întâmplat. Dacă vă deranja treaba aia şi n-aţi cerut dumneavoastră, vă puteaţi opri să spuneţi: «Lucian» sau «Domnule», cum i-aţi fi spus dumneavoastră, «Vă rog frumos, nu e posibil aşa ceva», dumneavoastră mergeţi mai departe, apar aceste imagini încă de la prânz şi până la această oră nu aţi ieşit public să spuneţi: «Îmi cer scuze pentru ceea ce s-a întâmplat. A fost o eroare, îmi cer scuze, îmi prezint scuze jurnaliştilor» şi să-i fi sunat personal pe aceşti jurnalişti, pentru că aşa se face într-o situaţie de felul acesta", a precizat realizatorul "Sinteza Zilei", emisiune difuzată de luni până joi, începând cu ora 21:00, la Antena 3 CNN.

Mihai Gâdea, către Ilie Bolojan: Vă cer în această seară să vă prezentaţi scuze public. Este incalificabil

"Dacă soţia dumneavoastră, partenera dumneavoastră de viaţă era împinsă de cineva în execitarea profesiunii ei, ce aţi fi făcut?", i-a transmis Mihai Gâdea şefului Guvernului.

Ulterior, CEO-ul Antena 3 CNN a mai spus: "Responsabilitatea mea pentru Cătălina şi pentru colegii mei care au fost acolo este una clară. În momentul în care cineva îmi împinge un coleg, eu vă cer în această seară să vă prezentaţi scuze public. Este incalificabil! Cine este... inclusiv dumneavoastră, să daţi ordin să fie împinşi jurnaliştii?!? Cum vă permiteţi aşa ceva. Unde vă credeţi, pur şi simplu?!? Sunteţi prim-ministrul României! Suntem stat NATO, al Uniunii Europene, cum împingeţi jurnalişti?".