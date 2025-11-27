Bolojan, după ce ofițerul său de presă a îmbrâncit jurnaliştii: "Este un incident regretabil, chiar îmi pare rău"

Ilie Bolojan, prim-ministrul României. Sursa foto: Agerpres

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a declarat joi seara, într-un interviu oferit la Digi24, că regretă incidentul care a avut loc miercuri, cu jurnaliştii agresaţi de ofiţerul de presă al Guvernului, printre aceştia aflându-se şi jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu. "Nu am încurajat niciodată agresivitatea verbală şi nici cea fizică", a subliniat premierul, care a mai adăugat că nu a văzut ceea ce a făcut subalternul său şi a precizat că, dacă ar fi remarcat, s-ar fi oprit şi i-ar fi atras atenţia.

Înainte de declaraţiile lui Ilie Bolojan, Guvernul a anunţat în această seară că a făcut o comisie care să îl cerceteze pe ofiţerul de presă care a împins ieri jurnaliștii pe holurile Parlamentului României.

"Este un incident regretabil, chiar îmi pare rău despre situație. Eu nu am încurajat agresivitatea verbală sau fizică față de cineva, nici față de jurnaliști. Eu n-am încercat niciodată să fug de jurnaliști Nu am cerut niciunui angajat sa faca altceva decat ce e in fisa postului. N-am văzut ce s-a întâmplat, pentru că i-aş fi atras atenţia, să-i spun să-i lase pe jurnalişti în pace. (...). Să ne asigurăm că nu se mai întâmplă pe viitor", a explicat Ilie Bolojan în interviul acordat în această seară.

Ulterior, şeful Executivului a mai făcut următoarele precizări: "Nu îmi place să fac declaraţii din mers, în timp ce fug jurnaliştii după tine. Unii oameni, premieri, au răspuns în modul ăsta, de a face declaraţii improvizate, eu am considerat că nu este o manieră în regulă, ea generează o senzaţie de dezordine totală. (...). Am un respect pentru presă, pentru comunicare, dar forma asta haotică şi dezordonată nu face decât să creeze această senzaţie"

Jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu a declarat miercuri seara, în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", că la nivelul Cancelariei premierului se discută despre restructurarea posturilor şi că asupra ofițerului de presă al Guvernului care a bruscat-o pe ea, dar şi pe alţi jurnalişti, există presiuni.