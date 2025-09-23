Surprins cu un ceas de 100.000 de euro la mână, directorul CFR susține că e "o copie din Turcia"

Ion Simu-Alexandru, directorul general CFR SA. Sursa foto: Facebook/Vlad Popescu Piedone & captură video Antena 3 CNN

Directorul general al CFR a reacționat în scandalul ceasului pe care îl purta la mână în timpul unei discuții cu fostul şef al Regionalei CFR Timișoara, Victor Adrian Istrati. Alexandru Simu a declarat că nu este vorba de un ceas Patek Philippe ci despre o copie din Turcia care valorează două sute de dolari.

Ion Simu-Alexandru este un apropiat al lui Sorin Grindeanu şi, recent, el a fost filmat în mai 2025, în Mall Băneasa din Bucureşti, cu un ceas Patek Philippe de peste 100.000 de dolari, a scris G4.Media. Înregistrarea s-a petrecut în timpul unei întâlniri pe care a avut-o cu fostul director al Regionalei CFR Timișoara. La rândul lui, Victor Adrian Istrati a spus despre Rolex-ul pe care îl purta că a vrut să-l cumpere, însă, ulterior, s-a răzgândit.

După ce au apărut imaginile cu accesoriul de lux, şeful CFR a negat că ceasul este marca Patek Philippe şi a subliniat că, de fapt, ar fi o copie, pe care a cumpărat-o din Turcia. "Am două acasă, invit pe cine vrea să vină la mine să le fotografieze", a preciat Ion Simu-Alexandru pentru publicaţia Club Feroviar.

Ceasurile de lux pe care Ion Simu-Alexandru şi Victor Adrian Istrati le aveau la mână nu apar în declarațiile lor de avere din 2024 și 2025.

O replică a ceasului Patek Philippe, cu care a fost filmat directorul general CFR, poate fi cumpărată de pe un site din India cu 2.695 lei. Iar cutia aferentă, identică cu originala, este 300 - 400 lei.

Pe un site din China, care are adresă apropiată de cel oficial şi care este specializat în copierea oricărui ceas din lume, se vinde modelul cu sume cuprinse între 199 de dolari și 3.599 dolari.

În ianuarie 2023, oficialii de la DNA au anunțat că l-a pus sub urmărire penală pe Simu într-un dosar în care este acuzat de instigare la abuz în serviciu.