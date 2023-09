Mire și mireasă, arși de vii în urma unui incendiu izbucnit în timpul nunții. Peste 100 de oameni au murit și 150 sunt răniți, în Irak

Peste 100 de persoane au murit și 150 au fost rănite într-un incendiu izbucnit la o petrecere de nuntă, în Irak.

Incendiul a afectat o sală de evenimente, după ce au fost aprinse focuri de artificii în timpul petrecerii, a anunțat apărarea civilă locală, potrivit presei de stat.

"Cei care au reușit, au ieșit, iar cei care nu au reușit, au rămas blocați”, a declarat un tânăr de 34 de ani, care a reușit să scape.

Din păcate, printre cei care și-au pierdut viața se numără și cei doi miri, scrie presa locală.

Imaginile surprinse în momentul în care sala este cuprinsă de flăcări sunt greu de privit și au un puternic impact emoțional.

Ambulanțe și echipaje medicale au fost trimise la fața locului de către autoritățile federale irakiene și de către regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak, potrivit declarațiilor oficiale.

Informațiile preliminare au indicat că imobilul a fost construit din materiale de construcție extrem de inflamabile, ceea ce a contribuit la prăbușirea sa rapidă, a transmis presa de stat, potrivit Mediafax.

Video shows the moment fire broke out in a weeding in Hamdaniyah



110 dead including bride and groom



550 injured #Iraq #Hamdaniyah #Fire pic.twitter.com/y3k4aiRvbM