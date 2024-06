Moldova și Ucraina încep marți negocierile de aderare la UE. Kuleba: „E o zi mare”

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a apreciat vineri decizia Uniunii Europene de a începe marţi negocierile privind aderarea Ucrainei şi a Republicii Moldova, informează dpa, potrivit Agerpres.

„Aceasta este o zi mare pentru Ucraina, Moldova şi Uniunea Europeană. Toate cele 27 de state membre ale UE au aprobat cadre de negociere, iar discuţiile practice de aderare la UE sunt programate să înceapă săptămâna viitoare”, a scris Dmitro Kuleba pe X.



„Drumul Ucrainei până astăzi nu a fost uşor, implicând o revoluţie şi un război. Dar, datorită curajului poporului ucrainean, nu am lăsat pe nimeni sau nimic să ne abată de la traiectoria noastră istorică”, a transmis ministrul ucrainean de Externe.



Potrivit lui, „Ucraina a stabilit, de asemenea, un record prin trecerea de la cererea de aderare la UE la începutul negocierilor în puţin peste doi ani, mai rapid decât orice alt candidat din istorie”.

Şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a salutat vineri deschiderea planificată pentru săptămâna viitoare a negocierilor de aderare a Ucrainei la UE.

„Aşteptăm cu nerăbdare săptămâna viitoare, 25 iunie, când Ucraina şi UE vor organiza prima conferinţă interguvernamentală, ce va marca începerea efectivă a procesului de negociere”, a scris Vladimir Zelenski pe X, salutând realizarea unui „vis european”.

„Milioane de ucraineni și, într-adevăr, generații ale poporului nostru își realizează visul european.

Ucraina se întoarce în Europa, unde îi aparține de secole, ca membru cu drepturi depline al comunității europene”, a mai transmis Zelenski.

