Moment emoționant într-o secție de Poliție! Doi ofițeri au salvat viața unui bebeluș care se înecase cu lapte. Părinții intraseră în panică și nu știau cum să-l ajute

Doi polițiști au salvat de la moarte un bebeluș ai cărui părinți intraseră în panică și mai știau ce să-i facă.

Totul s-a întâmplat în Sao Paulo, Brazilia. Copilul s-a înecat cu lapte și a fost la un pas să se sufoce. Părinții lui, văzând că își pierde cunoștința, au intrat în panică și nu au știut cum să-l ajute.

S-au oprit la o secție de Poliție care era în drumul lor și i-au rugat pe ofițeri să-i ajute, potrivit DailyMail.

Polițiștii Renato Taroco și Robson Thiago i-au acordat micuțului primul ajutor și au verificat în mod repetat dacă putea să respire, în timp ce părinții priveau cu groază.

„Când am văzut situația în care se afla bebelușul și disperarea părinților, am acționat automat, nu ne-am mai gândit la nimic altceva și am făcut ceea ce trebuia făcut. A fost emoționant când am simțit că bebelușul a revenit la viață”, a povestit Taroco, unul dintre polițiști.