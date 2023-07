Momentul în care o macara se prăbuşeşte în New York City din cauza unui incendiu

"Din cauza prăbușirii unei macarale, vă rugăm să evitați zona 10th Avenue și 11th Avenue de la West 41 Street la West 42 Street”, a spus Departamentul de Poliție al orașului New York într-un tweet.

Incidentul a rănit un civil și un pompier, potrivit Departamentului de Pompieri din New York, care a adăugat că "lucrează activ pentru a stinge incendiul”.

Sursa incendiului nu a fost încă stabilită, potrivit Fox News.

Un videoclip distribuit pe Twitter arată brațul unei macarale atașat la o clădire care se rupe și lovește o clădire de peste drum.

Citește și: O mașină s-a prăbușit de pe un pod într-o râpă, în localitatea Bohotin din județul Iași. Elicopterul SMURD, trimis la fața locului

Crane down on 40th and 41st on 10th ave in manhattan. Hopefully everyone is safe! ? @NYPDnews @nypost @nytimes @nypd @ABC7 @NBCNewYork pic.twitter.com/ppht1dccNA