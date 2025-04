Momentul în care un depozit important de muniţie de lângă Moscova a explodat. Două localităţi întregi au fost evacuate

O explozie puternică la un important depozit de muniţie din regiunea Vladimir, aflată la aproximativ 70 km nord-est de Moscova, a avut loc marţi. Autorităţile au evacuat două localităţi din zonă, scrie Agerpres.

"Toţi locuitorii din Barsovo sunt evacuaţi la şcolile nr. 6 şi nr. 7 din satul Krasnîi Oktiabr, districtul Kirjaci", au declarat autorităţile locale, citate de agenţia oficială de presă TASS, care a anunţat, de asemenea, evacuarea locuitorilor din Mirnoe, scrie Agerpres.

? The moment of explosion at russia’s 51st GRAU arsenal (military unit 11785) in Vladimir Oblast - one of the largest ammo depots of the russian Ministry of Defence. pic.twitter.com/ymDLMOHjeV