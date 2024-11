Momentul în care un tigru siberian atacă un fermier a devenit viral. Care este motivul

Autorităţile din provincia Heilongjiang (nordul Chinei) au avertizat localnicii să se ferească de tigrii siberieni, după ce o înregistrare înfăţişând un fermier care evită atacul unui animal luni dimineaţă a devenit virală pe reţelele de socializare, informează Reuters, citat de Agerpres.

Potrivit presei de stat şi locale, doi bărbaţi au fost atacaţi, iar un crescător de vite în vârstă de 65 de ani, pe nume Zhao, a necesitat o intervenţie chirugicală pentru a-i fi salvată mâna stângă.

Fiul acestui a declarat pentru un post local de radio că cei doi tigri erau în libertate. Oficialii nu au confirmat numărul tigrilor sau dacă animalele au fost capturate.



Potrivit presei de stat, este pentru prima dată când un tigru siberian este observat în comitatul Boli.



Un videoclip cu durata de un minut de pe platforma chineză de socializare Weibo şi în care apare un alt fermier în timp ce încearcă să descopere locul unde se află tigrul a devenit populară marţi seară.

A wild tiger was spotted in a village in NE China's Heilongjiang Province and injured a local resident on Monday, authorities said. Video shows the tiger was halted by a gate while attempting to charge at another villager. pic.twitter.com/U3DeCHFLwL