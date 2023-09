Un bărbat și o femeie au fost uciși de fulger, pe plajă. Tragedia a fost filmată

Mai multe persoane se aflau pe plajă, iar două dintre ele au fost ucise de fulger. O a treia persoană a fost rănită.

Autoritățile mexicane au confirmat că un turist și un vânzător de hamace au murit. Turista este o femeie care a murit pe loc, potrivit Daily Star.

A doua victimă, un bărbat, a murit la spital, având răni grave.

