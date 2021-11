Cel puțin 91 de oameni au murit în Freetown, după ce o cisternă a explodat în centrul capitalei Sierra Leone

Guvernul nu a confirmat încă bilanțul morților, dar morga administrată de stat a primit până acum 91 de cadavre, a declarat directorul acesteia

Printre victime sunt și oameni care s-au înghesuit să colecteze combustibilul care se scurgea din vehiculul avariat a declarat Yvonne Aki-Sawyerr, primarul orașului-port, într-o postare pe Facebook.

„Avem atât de multe victime, cadavre arse”, a declarat Brima Bureh Sesay, șeful Agenției Naționale de Management al Dezastrelor, într-un videoclip de la fața locului distribuit online. „Este un accident groaznic, teribil”.

TANKER KILLS 84 IN SIERRA LEONE



A fuel tanker blast in Sierra Leone killed at least 84 according to CNN reports #KhendoNews pic.twitter.com/g5iwBSPj9C