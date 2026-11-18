1 minut de citit Publicat la 09:59 18 Noi 2026 Modificat la 09:59 18 Noi 2026

Premierul Poloniei, Donald Tusk. Foto: Getty Images

Parlamentul Poloniei (Sejm) a respins, marţi, moţiunea de cenzură împotriva guvernului Donald Tusk, care a obţinut 200 de voturi „pentru”, mai multe decât era de aşteptat, faţă de 242 „împotrivă”, relatează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

În timpul dezbaterii aprinse dinaintea votului, premierul Donald Tusk a catalogat iniţiativa opoziţiei drept „grotescă” şi „destul de jalnică” şi s-a adresat fostului prim-ministru Mateusz Morawiecki, care a prezentat moţiunea în numele grupului său „Progres Plus”, întrebându-l direct „de ce” a iniţiat-o.

La votul de marţi au participat 442 dintre cei 460 de deputaţi. Era nevoie de 231 de voturi pentru a aproba moţiunea, prima depusă împotriva actualului guvern liberal al premierului Tusk.

Moțiunea era una de tipul „constructivă”, ceea ce implica retragerea încrederii acordate premierului Tusk, forţându-l să părăsească Guvernul, şi alegerea simultană a unui nou prim-ministru, în acest caz conservatorul Marek Jurek, fost preşedinte al Parlamentului.

Moţiunea a fost iniţiată oficial de grupul parlamentar Dezvoltare Plus (Rozwoj Plus), condus de fostul prim-ministru conservator Mateusz Morawiecki, şi a avut susţinerea ultraconservatorilor din Lege şi Justiţie (PiS), a ultranaţionaliştilor din Confederaţie şi a unui grup mic de deputaţi independenţi şi din formaţiuni minoritare.

Susţinătorii măsurii au justificat-o din cauza „celei mai grave crize constituţionale din ultimii ani”, provocată de disputa privind controlul asupra şi legitimitatea Tribunalului Constituţional, şi au acuzat guvernul că provoacă haos instituţional, criză economică şi încălcarea statului de drept.

La rândul său, preşedintele Karol Nawrocki, aliniat cu opoziţia conservatoare şi care poartă o dispută deschisă cu Tusk, a declarat că abia după rezultatul votului va accepta să ratifice restructurarea executivului pe care şeful guvernului a anunţat-o în urmă cu mai multe săptămâni.

Purtătorul de cuvânt al preşedintelui polonez, Rafal Leskiewicz, a confirmat că Nawrocki va autoriza şi va pune în aplicare vineri schimbările ministeriale pe care Tusk le-a decis, dar care nu pot intra în vigoare până când şeful statului nu le aprobă.