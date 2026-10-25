Musk acuză Ucraina că încalcă regulile Starlink și amenință cu oprirea serviciului: „Este un sistem civil, nu un mijloc de a ucide”

Starlink rămâne "crucial pentru apărarea Ucrainei", deoarece este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus. Foto: Getty Images

Magnatul american din domeniul tehnologiei Elon Musk, şeful SpaceX, a acuzat Ucraina că a încălcat condiţiile de utilizare ale Starlink, după câteva zile de limitare a vitezei pe fondul tensiunilor cu Washingtonul, relatează AFP, citată de Agerpres.

"Condiţiile de utilizare ale Starlink au rămas coerente: este un sistem civil, nu un mijloc de a ucide. Orice încălcare a acestor condiţii va duce la încetarea serviciului", a scris Musk într-un mesaj postat sâmbătă pe platforma X.

El a adăugat că Starlink rămâne "crucial pentru apărarea Ucrainei", deoarece este singurul sistem care nu poate fi bruiat sau distrus, cel puţin deocamdată. "Dacă Starlink ar fi dezactivat, linia frontului ucrainean s-ar prăbuşi imediat", a subliniat el într-un alt mesaj.

Deşi Elon Musk şi-a schimbat poziţia faţă de Ucraina de mai multe ori de la invazia rusă asupra acestei ţări în 2022, el a susţinut întotdeauna că orice disfuncţionalităţi sunt responsabilitatea administraţiei SUA, nu a companiei sale, SpaceX.

Kievul se bazează pe sistemul civil de comunicaţii prin satelit Starlink şi pe versiunea sa de nivel militar, Starshield, în eforturile sale de a se apăra împotriva atacurilor ruseşti cu rachete şi drone.

Conexiunea la sistemul Starlink este din nou stabilă

Conform unui mesaj de sâmbătă al ministrul ucrainean al Apărării, Evgheni Khmara, conexiunea sistemului Starlink este din nou "stabilă", cu viteze Starlink/Starshield care depăşesc 400 km/h.

"Acest rezultat este important în primul rând pentru liniile noastre de front, pentru armata noastră, pentru operaţiunile cu drone, pentru logistică şi pentru comunicaţii", a adăugat el.

Ucraina se plângea de câteva zile de o limită de viteză impusă terminalelor Starlink la peste 160 km/h. În practică, aceasta înseamnă că echipamentele militare ucrainene, în special dronele, îşi pierd conexiunea dacă depăşesc această viteză.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Washingtonul că se află în spatele acestor limitări şi că nu a avertizat Kievul în mai multe rânduri despre apropierea rachetelor ruseşti înainte ca acestea să lovească.

Casa Albă şi Elon Musk, a cărui companie SpaceX administrează Starlink, au negat că ar fi responsabili pentru limitarea acestui sistem de sateliţi.

Vineri, Donald Trump a anunţat că Elon Musk a "relansat" reţeaua Starlink pentru Ucraina.

Aceste limitări au început după o creştere a tensiunilor dintre Volodimir Zelenski şi Donald Trump, care au avut schimburi de critici dure prin intermediul mass-media.