Nancy Pelosi a recunoscut că nu a mai vorbit cu Joe Biden de când l-a forţat să renunţe la candidatura pentru Casa Albă

Nancy Pelosi a avut o intervenţie ce l-a forţat pe Joe Biden să se retragă. Sursa foto: hepta

Nancy Pelosi, fost purtător de cuvânt al Casei Albe, a recunoscut că încă nu a vorbit cu Joe Biden de la intervenția sa crucială din iulie care a dus la decizia acestuia de a se retrage din cursa prezidențială, în urma unei prestații foarte slabe într-o dezbatere împotriva lui Donald Trump.

Fostul purtător de cuvânt al casei Albe i-a declarat lui Jonathan Freedland de la The Guardian, în cadrul podcastului Politics Weekly America, că, deși îl consideră în continuare pe președintele american un mare prieten și un aliat politic de lungă durată, a simțit că era necesar un calcul politic la rece, după ce s-a dovedit că Biden își pierduse acuitatea mentală, conform The Guardian.

Conform informaţiilor apărute atunci în mass-media, Nancy Pelosi a fost extrem de activă în culise în a-l determina pe Joe Biden să renunţe la candidatură, ceea ce până la urmă s-a întâmplat în favoarea candidatei Kamala Harris.

„Nu de atunci, nu am mai vorbit”, a spus ea când a fost întrebată dacă a mai vorbit cu Biden de atunci. „Dar mă rog pentru asta”.

Ea a adăugat: „Am cel mai mare respect pentru el. Cred că este unul dintre cei mai importanți președinți ai țării noastre”, a spus ea. „Cred că moștenirea sa a trebuit să fie protejată. Nu am crezut că acest lucru se va întâmpla în cursul în care se aflau alegerile. Apelul meu a fost doar să mergem pe un curs mai bun. El va lua decizia cu privire la ceea ce va face. Și a luat această decizie. Dar cred că are o oarecare neliniște pentru că suntem prieteni de zeci de ani. Decizi să câștigi. Am decis cu ceva timp în urmă că Donald Trump nu va mai pune niciodată piciorul la Casa Albă ca președinte al Statelor Unite sau în orice altă calitate ... Așa că atunci când iei o decizie, trebuie să iei fiecare decizie în favoarea câștigării ... și cea mai importantă decizie dintre toate este candidatul”, a spus Pelosi.

Pelosi a recunoscut că anumite persoane din campania lui Biden s-ar putea să nu o fi iertat pentru rolul său în limitarea lui Biden la un singur mandat de preşedinte, dar spune că o victorie a lui Trump s-ar fi reflectat la fel de teribil.

Pelosi a vorbit despre teama sa de violență politică, menționând că dezinformarea răspândită de Trump a provocat o atmosferă de agresivitate.

„Acest lucru este generat de la vârf”, a spus ea despre rolul lui Trump în provocarea violenței politice. „Este mândru că o face. Întrebaţi-l pe el”.

După ce un atacator înarmat l-a atacat pe soțul ei, Paul Pelosi, în casa lor, după ce a pătruns cu intenția de a-i face rău, mulți republicani au făcut glume - inclusiv fiul lui Trump, Donald Jr, care a sugerat că se va îmbrăca ca Paul Pelosi de Halloween.

„Când s-a întâmplat, ceea ce a fost atât de trist pentru copiii și nepoții mei a fost că unii republicani au crezut că a fost o farsă - râdeau și făceau glume ... fiul său, toți acei oameni care făceau glume despre asta, imediat. Nici măcar nu știam dacă va trăi sau va muri”, a spus Pelosi.