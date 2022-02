O navă rusească a rămas fără combustibil şi a cerut ajutor de la o navă din Georgia: "Grăbiţi-vă spre casă, invadatorilor!"

Momentul în care marinarii ruşi şi cei georgieni au discutat a fost filmat de la bordul navei georgiene.

Pe imaginile publicate pe Twitter se poate observa cum comandantul georgian îi întreabă pe marinarii de pe nava care solicitase ajutor dacă sunt ruşi.

"- Sunteţi ruşi?

- Da.

- Nu vă vom ajuta cu combustibil.

- Cine vorbeşte?

- Comandantul adjunct al navei din Georgia. Navă rusească, să vă duceţi ***.

- Dar nu mai avem decât vapori în rezervor.

- Atunci grăbiţi-vă, invadatorilor! Trăiască Ucraina!", a fost dialogul dintre comandantul georgian şi marinarii de pe nava rusească rămasă fără combustibil.

A spirited exchange between a Russian ship & a Georgian maintenance ship.



- You Russian?

- Yes.

- We refuse you refueling.

- Who speaks?

- Assistant captain from Georgia. “Russian ship, go fuck yourself”



- But we run on fumes.

- Ok, then row, fucking invaders!#RussiaGoHome pic.twitter.com/DH7kK86Yr6