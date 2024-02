Navalnîi, filmat cu o zi înainte de moarte | "Părea într-o stare bună" | Ultimul mesaj transmis de politicianul rus pe rețelele sociale

Aspectul este remarcat de jurnalistul Francis Scarr, care monitorizează pentru BBC programele televiziunilor rusești.

Navalnîi a ajuns la finele lui decembrie 2023 în închisoarea din zona arctică numită "Lupul polar", după ce a fost inițial încarcerat într-o zonă mai apropiată de Moscova.

Politicianul a fost, pe parcursul ultimilor ani, condamnat la peste 30 de ani de închisoare în mai multe procese pe care le-a denunțat ca fiind motivate politic.

"Joi, 15 februarie, Navalnîi părea să fie bine în timpul unei audieri în instanță, în care a vorbit din închisoare, prin legătură video", a notat Francis Scarr pe rețeaua X.

Yesterday Navalny looked to be fine during a court hearing where he spoke via video link from his penal colony pic.twitter.com/e8HoAnWsQB