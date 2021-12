Două nave s-au ciocnit în Marea Baltică. Unul dintre vase s-a răsturnat. Oficial: "S-au auzit țipete din apa înghețată"

Nava Karin Hoej era înregistrată în Danemarca, iar cealaltă, numită Scot Carrier, naviga sub pavilion britanic, informează Reuters, care citează Centrul de Operațiuni Comune al Armatei daneze.

Agenția de presă suedeză TT a informat că Scot Carrier are o lungime de 90 de metri, iar Karin Hoej, de 55 de metri.

Nava daneză, care nu avea încărcătură, s-a răsturnat în urma impactului.

Un mesaj SOS a fost recepționat în jurul orei locale 3:30 (ora 4:30 în România).

Karin Hoej se îndrepta spre Nykobing Falster, în sudul Danemarcei, după ce a părăsit, sâmbătă, portul Sodertalje, în apropiere de Stockholm.

La bordul său se aflau două persoane, care sunt date dispărute,potrivit Centrului de Operațiuni.

Scot Carrier se îndrepta spre estul Scoției.

Nava nu este în pericol, iar echipajul se află în siguranță, adaugă sursa citată.

Ciocnirea celor două vase a avut loc în apele teritoriale ale Suediei.

Autoritățile suedeze și daneze au trimis în zonă mai multe vase și elicoptere.

Potrivit lui Jonas Franzen, șeful comunicațiilor în cadrul Administrației Maritime suedeze, britanicii iau parte la operațiunile de căutare și salvare.

El a spus că primele echipe de salvare care au ajuns în zonă "au auzit țipete" venind dinspre din apa deosebit de rece a mării.

"Încă nu am găsit pe nimeni, însă am solicitat prezența scafandrilor. E întuneric și foarte frig. În prezent, temperatura apei este 4 grade Celsius iar temperatura aerului, 5 grade Celsius", a menționat el.

Cauza ciocnirii nu este clară încă iar presa internațională adaugă că incidente de acest tip se petrec rar în Marea Baltică.

The British cargo ship after colliding with Danish cargo ship in the Baltic sea between the city of Ystad and Bornholm island, 13 December 2021. The Danish ship, as seen in the background, has capsized and is upside down.

? epa / TT / Johan Nilsson#epaimages #epaphotos pic.twitter.com/P0pQ8GNJKO