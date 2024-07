Netanyahu, admonestat public: "Ne omori familiile cu ambițiile tale." Israelul a recuperat cadavrele a cinci ostatici luați de Hamas

Armata israeliană a anunțat că a recuperat cadavrele a cinci ostatici duși în Gaza în timpul atacului Hamas din 7 octombrie 2023, relatează BBC.

Cele cinci victime sunt educatoarea Maya Goren, maiorul Ravid Aryeh Katz și sergenții Oren Goldin, Tomer Ahimas și Kiril Brodski.

