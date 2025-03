Noi detalii despre soldații americani dispăruți în Lituania. Blindatul în care s-ar fi aflat a fost recuperat dintr-o mlaștină

Vehiculul blindat american scufundat într-o mlaştină din estul Lituaniei şi în care s-ar putea afla cei patru soldaţi americani daţi dispăruţi a fost recuperat, a anunţat luni dimineaţă armata lituaniană, fără a spune ceva despre soarta acestora, informează AFP, potrivit Agerpres.

Soldaţii americani, care se aflau de două luni în Lituania, participau la un exerciţiu militar pe un teren de antrenament din Pabrade, o localitate situată în apropiere de frontiera cu Belarus.

„Vehiculul a fost recuperat”, a transmis pe reţelele sociale şeful forţelor armate lituaniene, generalul Raimundas Vaiksnoras.

El a îndemnat la „respect şi solidaritate din partea tuturor, în aşteptarea unor informaţii mai detaliate”, în special despre soarta celor patru soldaţi americani dispăruţi.

Ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene, a precizat ulterior că „operaţiunea de remorcare a fost finalizată la ora locală 04:30 (01:30 GMT)”.

Sakaliene a indicat că poliţia militară lituaniană şi anchetatori americani au fost trimişi la faţa locului.

„Vă rugăm să aveţi răbdare şi să rămâneţi concentraţi până când ei ne vor putea oferi mai multe informaţii despre situaţie. În cazul în care recuperarea vehiculului nu va oferi toate răspunsurile, munca va trebui să continue”, a spus titulara de la Apărare la postul local de radio LRT.

Autorităţile lituaniene au fost informate marţi despre dispariţia celor patru soldaţi americani.

De atunci, a fost lansată o operaţiune de căutare şi salvare lituaniano-americană de anvergură, implicând sute de persoane şi echipamente grele. La solicitarea Vilniusului, Polonia a trimis în zonă o unitate de 150 de soldaţi şi specialişti.

Vehiculul M88 Hercules a fost localizat miercuri.

❗️????? - Four U.S. soldiers from the 1st Brigade, 3rd Infantry Division remain missing in Lithuania after their M88 Hercules armored recovery vehicle was discovered submerged at the Pabrade training ground, 15 kilometers from Belarus, during a tactical exercise on Tuesday.… pic.twitter.com/kIjNHmsc1B