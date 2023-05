Noi detalii de la masacrul din Belgrad | Ce a declarat băiatul de 13 ani care şi-a ucis colegii

Ies la iveală noi detalii terifiante din ancheta masacrului de la școala din Belgrad. Iată ce a declarat adolescentul la interogatoriu şi ce motive a invocat pentru a-şi explica planul macabru.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

Tatăl adolescentului de 13 ani care a comis masacrul cu nouă morți de la școala din Serbia este audiat de poliţişti.

Între timp, ies la iveală noi detalii terifiante din anchetă. Presa sârbă scrie că la interogatoriu, băiatul a declarat că regretă doar că nu și-a omorât toți colegii aflați pe lista sa neagră.

Adolescentul sârb de 13 ani, internat într-un spital de psihiatrie după ce a declanșat iadul la școală, continuă să șocheze. Le-ar fi mărturisit senin anchetatorilor că i-a făcut plăcere să ucidă.

"Mi-a făcut plăcere să-i ascult țipând. Îmi pare rău că nu i-am omorât pe toți cei de pe listă, dar când am ieșit în curte să schimb încărcătorul, din rucsac au căzut cocktail-urile Molotov și am vrut să le arunc pentru ca poliția să nu poate intra în școală până nu termin ceea ce am început.

Apoi am intrat în panică și mi-am dat seama că cel mai bun lucru e să sun la poliție. Am pus pistolul jos și am sunat", ar fi declarat la interogatoriu cel mai tânăr criminal în masă din istorie.

Citeşte şi: Adolescent arestat în Bosnia după ce a ameninţat că va copia atacul din Serbia

Chestionat în legătură cu motivele care l-au împins să comită atrocitatea, tânărul ar fi mărturisit că este fanul documentarelor despre crime în masă înfăptuit în școli.

De altfel, băiatul de 13 ani ar fi dezvoltat o adevărată obsesie pentru American Tragedies, un documentar despre suferința mamelor victimelor, dar și a mamei ucigașului.

Adolescentul ar fi admis la interogatoriu că vrea să îi producă suferință celei care i-a dat viață, pe motiv că, spune el, n-ar avea pic de empatie față de problemele lui.

"Criminalul a spus că a văzut un film american în care un băiat a făcit acelaşi lucru în şcoala sa. Ucigașul nu a avut nicio empatie sau remușcare pentru faptele sale", spun anchetatorii.

Citeşte şi: Ministrul sârb de Interne, după al doilea atac armat: ”Este un act de terorism” | Stare de urgență în Serbia

În timpul masacrului, pe care îl planificase minuțios timp de o lună, adolescentul a tras 57 de focuri de armă și a executat opt colegi, dar și pe paznicul școlii care a încercat să-l oprească. Președintele Serbiei a declarat 3 zile de doliu național în memoria victimei.