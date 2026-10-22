Noile asalturi cu blindate ale Ucrainei arată că tancul nu a murit, dar regulile războiului s-au schimbat pentru totdeauna

Astfel de atacuri cu tancuri necesită mai multe resurse și timp de pregătire decât pot dedica în mod rezonabil unele unități misiunii. Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

O operațiune ucraineană masivă de recucerire a teritoriului de la forțele rusești a demonstrat că atacurile cu tancuri și vehicule blindate sunt încă posibile într-un război cu drone, dar acum este nevoie de mult mai mult sprijin și planificare pentru a le executa, arată o analiză Business Insider.

Tancurile și alte vehicule blindate s-au confruntat cu provocări serioase pe câmpurile de luptă dominate de drone, mine și artilerie, determinând ambele părți să se îndepărteze, tactic vorbind, de atacurile mecanizate la scară largă. Aceste decizii i-au determinat pe observatori să se întrebe dacă tancurile mai au un rol în războiul modern.

Forțele ucrainene implicate în Operațiunea Vivaldi, o contraofensivă care a recucerit până acum 277 de kilometri pătrați de teritoriu, au efectuat două atacuri mecanizate de succes în spatele liniilor rusești în această săptămână, a declarat, pentru publicația ucraineană Militarnyi, generalul de brigadă Andrii Biletskyi, comandantul Corpului al Treilea al Armatei Ucrainei, unitatea care conduce operațiunea.

George Barros, directorul departamentului de inovație de la Institutul pentru Studiul Războiului, un think tank american, a declarat pentru Business Insider că aceasta pare a fi „prima descoperire tactică mecanizată reușită pe un câmp de luptă dominat de drone”.

Împărtășind detalii despre operațiune, Biletskyi a spus că a fost sceptic că ar putea fi realizată, rămânând nesigur până în ultimul moment dacă vehiculele blindate ar putea fi utilizate cu succes, dar a decis să permită comandanților de brigadă să încerce.

Cum sunt folosite tancurile în Operațiunea Vivaldi

Atacurile au necesitat o pregătire și o coordonare extinse. „Astăzi, utilizarea vehiculelor blindate este practic o operațiune specială. Necesită o planificare extrem de detaliată și coordonarea unui număr imens de resurse”, a declarat Biletskyi pentru Militarnyi.

Barros a spus că, deși câștigurile teritoriale ale asaltului au fost limitate, el consideră că este cea mai importantă ofensivă în teatrul de operațiuni și în știința militară observată până acum.

„Este o chestiune cu adevărat importantă”, a spus el. „Dovedește decisiv că este posibil să se realizeze manevre mecanizate la nivel tactic pe un câmp de luptă dominat de drone”.

Planificarea misiunii a implicat antrenament separat pentru echipajele vehiculelor și infanterie, dotarea vehiculelor cu echipamente suplimentare și sprijin extins pentru a proteja avansul. Biletskyi nu a specificat echipamentul utilizat, dar războiul electronic, blindajul suplimentar și dronele și roboții de sprijin se numără printre tipurile de instrumente care pot ajuta la protejarea forțelor de asalt.

„Marea lecție aici este că tancul nu este mort și tancul nu este învechit”, a spus Barros, „ci mai degrabă condițiile prealabile pentru a face tancul util au devenit mai extinse și foarte dificil de realizat, dar totuși importante și critice pentru succesul pe câmpul de luptă.”

Provocarea este replicarea acestui succes. Astfel de atacuri necesită mai multe resurse și timp de pregătire decât pot dedica în mod rezonabil unele unități misiunii. Barros a remarcat că foarte puține unități ucrainene sunt la fel de bine antrenate și bine echipate ca Corpul al Treilea Armată, unitatea principală folosită în operațiunea Vivaldi.

Rușii, cu ani în urmă

Dar dacă Ucraina reușește să prolifereze aceste lecții și tactici în alte elemente ale forțelor sale armate, „atunci vom avea o armată ucraineană extrem de capabilă să-i înlăture pe ruși, în timp ce aceștia sunt încă potențial cu ani în urma ucrainenilor în ceea ce privește capacitatea de a efectua acest tip de manevre”, a spus el.

Atacurile recente ale operațiunii Vivaldi se bazează pe un efort mai amplu de a readuce vehiculele blindate în operațiuni ofensive.

ISW a observat în mai că Ucraina, pentru prima dată din 2023, începea să efectueze contraatacuri mecanizate mai frecvente, inclusiv utilizarea vehiculelor blindate în atacurile din prima linie.

În august, ISW a evaluat că Ucraina a reușit să reintroducă manevrele mecanizate limitate printr-o planificare îmbunătățită, suprimarea apărării aeriene rusești și un avantaj emergent al dronelor. Iar până în octombrie, grupul de experți detectase un avantaj pentru Ucraina în acest tip de operațiuni reînnoite.

Biletskyi a declarat săptămâna aceasta că asaltul mecanizat a permis forțelor sale să încercuiască parțial așezarea Nove și să desfășoare infanterie în spatele liniilor rusești pentru a ataca operatorii de drone ascunși în zone împădurite.

Eliminarea operatorilor de drone este esențială, a spus Barros, deoarece permite forțelor ucrainene să avanseze. Este un lucru la care Ucraina s-a perfecționat pe parcursul anului, motiv pentru care vehiculele ucrainene au putut avansa mai mult.

Rețelele dense de drone, mine terestre și artilerie din război au făcut ca atacurile blindate de amploare să fie dificile și periculoase. Dronele ieftine, în special, îngreunează concentrarea forțelor și complică manevrele. Vivaldi arată, totuși, că acestea nu au ieșit din luptă.

Partenerii occidentali continuă să mizeze pe tancuri și să achiziționeze unități noi, însă anticipează schimbări în ceea ce privește modul în care acestea sunt susținute și desfășurate. Oficialii afirmă că tancurile își păstrează importanța, dar rolul lor s-ar putea modifica. Acestea vor trebui să opereze în tandem cu alte mijloace, precum dronele.