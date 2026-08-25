Sutele de tancuri trimise de aliați în Ucraina au ajuns să fie folosite ca tractoare: "Le scoatem pe vreme rea, când nu zboară dronele”

Într-o unitate ucraineană dotată cu tancuri Leopard, unele dintre aceste vehicule sunt folosite în prezent pentru evacuarea și tractarea echipamentelor avariate. FOTO: Profimedia Images

Tancurile occidentale trimise Ucrainei sunt, în mare parte, ținute în rezervă și ascunse în păduri, după ce dronele au schimbat radical modul în care se desfășoară luptele pe front, relatează The New York Times într-un reportaj. Mașinile de luptă, care pot costa aproximativ 10 milioane de dolari fiecare, sunt întreținute și folosite la antrenamente, însă sunt scoase rareori în misiuni de luptă.

Potrivit publicației americane, tancurile au devenit vulnerabile în fața dronelor ieftine, care pot lovi vehiculele blindate în punctele lor vulnerabile. Atât Rusia, cât și Ucraina au încercat să le protejeze prin montarea unor cuști și plase antidrone, însă, în cele din urmă, ambele tabere au redus folosirea blindatelor grele în atacuri.

„Practic, nu folosim aproape deloc vehiculele blindate”, a declarat recent Oleksandr Sîrski, care până luna trecută a fost cel mai important general al Ucrainei. „Acest lucru ridică întrebarea: Cum putem neutraliza avantajul de care se bucură dronele și să dăm o nouă șansă blindatelor noastre?”

Într-o unitate ucraineană dotată cu tancuri Leopard, unele dintre aceste vehicule sunt folosite în prezent pentru evacuarea și tractarea echipamentelor avariate. Practic, tancurile ajung să îndeplinească rolul unor tractoare extrem de scumpe.

Un responsabil cu întreținerea tancurilor din brigadă a povestit pentru The New York Times că unul dintre vehicule a fost avariat după ce a trecut peste o mină și a luat foc, în timp ce un altul a fost lovit de o dronă în turelă. Într-un astfel de caz, tancurile sunt folosite pentru a tracta tehnica avariată din zonele periculoase.

„Tancurile nu pot ieși decât pe vreme rea, când vântul, ploaia și vizibilitatea redusă înseamnă că sunt mai puține drone”, a explicat un membru al echipajului.

În același timp, militarii încearcă să se adapteze noului tip de război. Aproximativ jumătate din personalul unui batalion din cadrul brigăzii ucrainene s-a recalificat pentru a opera drone, potrivit comandantului identificat sub indicativul „Morpheus”.

Cum au schimbat dronele războiul

Unii militari care au condus anterior tancuri au trecut la operarea dronelor terestre. Unul dintre ei a descris diferența dintre cele două activități, explicând că atunci când conduci un tanc „închizi trapa, ieși și nu ai nicio idee dacă te vei întoarce”.

În ciuda transformărilor de pe câmpul de luptă, comandanții ucraineni nu consideră neapărat că era tancurilor s-a încheiat. Una dintre variantele discutate este adaptarea lor cu sisteme bazate pe inteligență artificială și interceptoare proprii de drone.

„Sunt convins că tancurile au încă un viitor, dar există o condiție”, a declarat comandantul. „Cred că vor fi fără echipaj.”

Ucraina a început să ceară tancuri produse în Occident aproape imediat după invazia pe scară largă a Rusiei, în februarie 2022, când acestea păreau esențiale. Aliații Kievului s-au opus trimiterii lor până în ianuarie 2023, când Marea Britanie, Germania și Statele Unite și-au schimbat poziția, în urma unor negocieri dificile și a presiunii publice.

Brigada 33 a fost înființată, în parte, pentru a primi aceste tancuri occidentale. Însă, până când acestea au intrat în luptă, la sfârșitul acelei primăveri, dronele ieftine provocau deja pierderi grele și erau capabile să lovească tancurile în punctele lor cele mai vulnerabile.

Forțele ruse au început să-și acopere tancurile cu plase și cuști antidrone. „Oamenii râdeau atunci de ei, spunând că își fac grătare”, și-a amintit un șef al echipei de întreținere a tancurilor din Brigada 33, al cărui indicativ este Energetyk. „Dar se îndreptau în direcția corectă.”

Tancurile occidentale, folosite ca tractoare scumpe

Ucraina a procedat la fel, adăugând cuști de protecție și blindaj reactiv, panouri externe care detonează atunci când sunt lovite, pentru a devia munițiile care atacă, în speranța de a menține relevanța tancurilor. Însă, în scurt timp, ambele tabere au încetat să mai folosească blindatele grele în atacuri.

Avariile nu s-au produs în timpul luptei, ci în timpul „evacuărilor”, când tancurile tractau echipamente avariate, acționând practic ca niște tractoare extrem de scumpe.

Chiar și atunci, a spus Archie pentru NYT, tancurile pot ieși doar pe vreme rea, când vântul, ploaia și vizibilitatea redusă înseamnă că sunt mai puține drone.

Cu o conexiune la internet mai stabilă, a spus el, și-ar putea folosi timpul liber pentru a învăța, poate pentru a-și îmbunătăți germana.

Archie, în vârstă de 57 de ani, a spus că nu s-ar opune revenirii în misiuni de luptă, însă Golden, în vârstă de 27 de ani, care aștepta să mute un tanc reparat într-un loc de parcare protejat cu plase, a spus că, deocamdată, ar prefera ca tancurile să nu fie folosite deloc.

„Am ars deja într-un tanc, pentru mine este suficient”, a spus Golden pentru publicația americană.

După exercițiul cu foc real, mecanicul de tanc Mechan a povestit că, după experiența cu tancurile sovietice T-64, trecerea la Leopard a reprezentat o schimbare binevenită. „Este ca și cum ai conduce un Mercedes sau un BMW”, a spus el, ridicând ambele degete mari, însă acum conduce rareori, în misiuni de tractare.

Mechan le-a arătat jurnaliștilor o înregistrare în care tancul său tractează un vehicul carbonizat pe un câmp.