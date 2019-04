NOTRE-DAME. A fost găsit bărbatul din poza devenită virală după incendiul de la Notre-Dame

Bărbatul care se juca cu o fetiță, în fața Catedralei Notre-Dame din Paris, chiar înainte de izbucnirea incendiului, a fost găsit.

Fotografa care a surprins imaginea a pornit o campanie virală pe Twitter, încercând să îi găsească pe cei doi, pentru a le face cadou poza, scrie BBC News.

Fotografa Brooke Windsor spune că a făcut poza cu aproximativ o oră înainte de izbucnirea incendiului care a devastat Catedrala Notre-Dame.

Brooke a reușit să îi găsească pe cei doi. „Căutarea a luat sfârșit. Fotografia a ajuns la tată și fetiță. El a ales să își păstreze anonimitatea și mi-a transmis un mesaj: «mulțumesc pentru acea fotografie frumoasă, o să găsim un loc special pentru ea». Vreau să le mulțumesc și eu tuturor celor care au distribuit fotografia și mi-au adresat complimente”, a scris fotografa Brooke Windsor pe Twitter.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this ?? pic.twitter.com/pEu33ubqCK