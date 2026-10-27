Nou scandal la Eurovision: Încă o țară europeană anunță că se retrage din concurs, din cauza participării Israelului

Cel puțin 4 țări europene au anunțat că vor boicota ediția Eurovision 2027. Foto: Getty Images

Țările de Jos au decis să se retragă de la concursul Eurovision 2027, a anunţat marţi postul public de televiziune NPO, invocând problema „delicată” a participării Israelului la acest concurs muzical, informează AFP, preluată de Agerpres.



„Ştim de ceva vreme că participarea Israelului suscită diverse reacţii în cadrul societăţii şi reprezintă o sursă de dezbateri şi diviziuni... De aceea, după consultarea Consiliului difuzorilor, NPO a decis să renunţe la participarea la ediţia din 2027”, a declarat Jurre Bosman, directorul departamentului media al NPO, citat într-un comunicat.



Jet de Ranitz, preşedinte executiv al NPO, a recunoscut că această decizie îi va dezamăgi pe mulţi fani olandezi ai Eurovisionului şi a subliniat că acest concurs va fi totuşi difuzat pe canalele publice.



„Deocamdată este prea devreme pentru a participa la Concursul Muzical Eurovision în 2027”, a spus președintele executiv al NPO. „Având în vedere problemele delicate legate de temele aflate în prezent în discuţie, am decis să luăm o pauză pentru moment”, a adăugat Jet de Ranitz.

În luna august, postul olandez Avrotros, care organiza selecţia concurentului olandez şi difuza de mai mulţi ani concursul, şi-a anunţat retragerea întrucât competiţia „nu mai poate fi considerată neutră” din cauza diviziunilor suscitate de războiul din Gaza.

Postul public NPO a preluat apoi sarcina transmiterii concursului și a anunțat, inițial, participarea Olandei la Eurovision.

Concursul a fost afectat recent de o serie de boicoturi legate de participarea Israelului, în semn de protest faţă de ofensiva sa din Gaza, ca represalii la atacul fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas de la 7 octombrie 2023.



Irlanda a anunţat deja că nu va participa, în timp ce directorul postului public spaniol s-a pronunţat în favoarea unui boicot. La începutul lunii, postul public ceh s-a retras la rândul său din competiție invocând, însă, restricţii bugetare.