Premierul din Noua Zeelandă, întrerupt în timpul unui live pe Facebook despre pandemia de COVID: "Am crezut că e un moment bun"

Arden susținea un live pe Facebook.

"Încă sunt restricții sanitare în vigoare, dar veți vedea o mai mare certitudine pentru mediul de afaceri...", spunea ea, în momentul în care s-a făcut auzită o voce: "Mama?".

Neve, fiica de trei ani a Jacindei Ardern, n-a ținut cont de agenta publică a premierului și a reclamat atenția maternă.

"Trebuia să fii în pat, draga mea", a spus șefa guvernului neozeelandez, fără a întrerupe transmisa.

"Nu", a replicat fetița.

"Este ora de somn, scumpa mea, întoarce-te în pat. Voi veni la tine într-o secundă. Ok, îmi pare rău", a spus șefa guvernului neozeelandez, cu un zâmbet stingher, către auditoriul nevăzut.

Ea a continuat apoi să se adreseze fetiței:" Bunica te va duce înapoi în pat. Mulțumesc, bunico".

Apoi a revenit la afacerile de stat.

Watch the moment PM Jacinda Ardern’s 3-year-old daughter Neve interrupted her during a COVID update on Facebook live ? pic.twitter.com/jj5zokPoVm