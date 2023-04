O acrobată din China a murit în timpul unui spectacol după ce a căzut de la mare înălțime

Femeia, supranumită Sun, a căzut în timpul unui exercițu la trapez. Spectacolul a avut loc în weekend, în orașul Suzhou din provincia chineză Anhui.

Acrobata a zburat în aer, dar colegul ei nu a reușit să o prindă de picioare și a căzut în gol. Partenerul de acrobație este chiar soțul femeii, potrivit BBC.

A lot of discussions on Chinese socials today about the fatal accident that happened last night in Suzhou during a live acrobatic show. The female performer did not wear safety lines and she fell. She was rushed to hospital but passed away. (video end cut due to shocking content) pic.twitter.com/l5DCf0ilN1