O femeie însărcinată a suferit luni întregi de dureri abdominale. Diagnosticul pe care l-a primit a uimit-o

Tânăra mămică şi bebeluşul aflat în pântece au fost salvaţi de medici în urma unei intervenţii chirurgicale. *Imagini cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

O femeie însărcinată a trăit luni întregi cu dureri abdominale şi, la un moment dat, când durerile au devenit insuportabile, a mers la un control. Diagnosticul primit a şocat-o, însă, din fericire, medicii au reuşit să salveze atât viaţa ei, cât şi a copilului nenăscut. Specialiştii au tras un semnal de alarmă privind cauza infecţiei pe care au descoperit-o în pelvisul femeii.

În vârstă de 26 de ani, o femeie din Tunisia a aflat pe când era însărcinată în săptămâna 20 de sarcină că are un chist de două ori mai mare decât o minge de tenis în pelvis. Conform The New York Post, medicii i-au pus diagnosticul de chist hidatic după ce i-au făcut mai multe investigaţii, inclusiv ecografii. Tumoarea cu conținut lichidian, benignă şi încapsulată a fost cauzată de forma larvară parazitului Echinococcus granulosus, sunt de părere unii experţi care au aflat povestea ei.

Cazul tinerei mămici a fost publicat în Open Journal of Clinical & Medical Case Reports şi, deşi aici nu a fost specificată cu exactitate cauza chistului hidatic, un un medic veterinar atrage atenția stăpânilor de câini asupra unei posibile cauze: obiceiul de a lăsa câinele să le lingă fața.

"Ar fi ideal ca animalele de companie – câinii, în mod special – să nu lingă fețele oamenilor, mai ales în jurul gurii sau al ochilor, din motive de sănătate. Oamenii nu se infectează de la teniile adulte aflate în interiorul câinelui, ci prin ingerarea accidentală a ouălor de Echinococcus eliminate în fecalele de câine. Dacă un câine are urme de fecale pe gură sau pe blană și, apoi, linge pe cineva, există o posibilitate – deși rară – de transmitere", a declarat dr. Aimee Warner, medic veterinar la compania de asigurări pentru animale Waggel, conform sursei citate.

Odată ingerate accidental, ouăle parazitului Echinococcus eclozează în intestinul uman, eliberând larvele care migrează către diverse organe, cum ar fi ficatul (chist hidatic hepatic), plămânii (chist hidatic pulmonar) și creierul (chist hidatic cerebral). În cazul femeii de 26 de ani, parazitul uriaş a migrat în pelvisul ei. Potrivit specialiştilor, aceste chisturi pot crește în timp, provocând leziuni ale organelor afectate și putând duce la complicații ce pot pune viața în pericol.

Din fericire, tânăra mămică şi copilul aflat în pântece au fost salvaţi de medici în urma unei intervenţii chirurgicale.

Pentru a evita contractarea unei infecţii provocată de larva teniei Echinococcus granulosus, Aimee Warner recomandă oamenilor să țină câinele departe de carne crudă și de animale de fermă. Totodată, îi sfătuiește să își deparaziteze periodic animalele de companie și să mențină o igienă personală riguroasă.

"O îngrijire responsabilă a animalelor de companie poate face diferența în prevenirea riscurilor", a precizat dr. Aimee Warner.

Pacienta era originară din Tunisia, o țară în care cercetătorii notează că teniile Echinococcus granulosus sunt "foarte obişnuite". În plus, foarte răspândite sunt şi în statele cu tradiţie în creşterea animalelor: Australia, Noua Zeelanda, ţările mediteraneene etc.

Acest vierme parazit lat poate provoca leziuni hepatice severe la oameni și este raportat tot mai frecvent în unele părți din Europa, Canada și Statele Unite. Deși cazurile sunt rare, ele sunt înregistrate anual în state precum Arizona, New Mexico, California și Utah – fiind mai frecvente în zonele rurale, în special acolo unde există câini și oi.

Potrivit New York Post, în 2018, o femeie de 35 de ani care acuza furnicături la nivelul picioarelor a fost diagnosticată cu o tenie încolăcită în coloană.

În 2020, medicii au fost șocați să descopere că ochii umflați ai unei femei erau cauzați de un chist plin cu pui de tenie. Iar în 2024, o mamă din New York a aflat că crizele ei epileptice persistente erau provocate de ouă de tenie aflate în creier.