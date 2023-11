Gestul făcut de o femeie în timpul unui zbor | Ceilalți pasageri s-au revoltat: "Așteptați până când vă aflați într-un spațiu care nu este închis"

Cu toate acestea, pasagera unui avion a ales să își facă manichiura cu ojă, chiar dacă mirosul acesteia îi deranja pe cei din jur. De asemenea, ea a fost criticată pentru că ar fi băut în timpul zborului băuturi alcoolice despre care un alt pasager a afirmat că nu au fost vândute de compania aeriană.

Unul dintre pasageri care a fost deranjat de gestul făcut de această femeie, a făcut o serie de fotografii pe care le-a distribuit pe rețelele sociale pentru a trage un semnal de alarmă.

”Unghii făcute în timpul zborului. Vă rugăm să așteptați până când vă aflați într-un spațiu care nu este închis și unde nu sunt sute de străini. Unii dintre noi suntem sensibili la mirosul de acetonă. De asemenea, o informare: consumul de alcool pe care l-ați adus la bord nu este legal”, a scris JT Genter.

Postarea a devenit rapid virală, cu peste 20.000 de vizualizări și a stârnit o serie de comentarii, atât pro cât și contra.

Se pare că nu este pentru prima dată când cineva se plânge de comportamentul nepotrivit al unui turist în timpul unui zbor. Anul trecut, o pasageră s-a plâns că o altă femeie și-a făcut unghiile.

Nail polish users: PLEASE don't wait until you're in an enclosed space with hundreds of strangers all breathing recycled air to apply nail polish. Some of us are very sensitive to the poisonous fumes.



Also, an FYI that drinking alcohol you brought onboard is not legal. pic.twitter.com/RQTjaNURTC