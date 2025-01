O studentă de 20 de ani a atacat mai multe persoane cu ciocanul într-un campus din Tokyo. Opt oameni sunt răniți

O studentă a atacat cu un ciocan mai mulți oameni într-un campus universitar din Tokyo, rănind cel puțin opt persoane, vineri, conform televiziunii publice nipone, NHK, și Asahi Shimbun. Agresoarea a fost arestată de poliția din capitala japoneză.

Niciuna dintre persoanele rănite nu şi-a pierdut conștiența, potrivit NHK. Atacul a avut loc în campusul Universităţii Hosei, în districtul Tama, în vestul capitalei nipone, potrivit televiziunii.

Agenţia japoneză de presă Jiji Press şi alte publicaţii scriu că o studentă în vârstă de 20 de ani a fost arestată în legătură cu acest atac.

Imagini difuzate în direct de NHK surprind o coadă lungă de vehicule de urgenţă şi ambulanţe, cu girofarurile pornite, îndreptându-se către campus, în cartierul Machida.

#BREAKING A female student in her 20s allegedly attacked people with a hammer at Hosei University in Tokyo, resulting in 8 injuries. pic.twitter.com/RgySYbrXgH