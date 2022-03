Oamenii ucişi în bombardamentele din Cernihiv sunt îngropaţi în tranşee, într-o pădure de la marginea oraşului

Anunţul a fost făcut de Oleksandra Matviichuk, şefa Centrului pentru Libertăţi Civile din Ucraina, într-o postare pe Twitter.

Postarea de pe Twitter este însoţită de o fotografie în care se poate observa cum mai multe sicrie sunt îngropate în tranşee, într-o pădure.

"Civilii ucişi în bombardamentul comis de ruşi în Cernihiv sunt înmormântaţi în tranşee. Pentru că cimitirul central din Yatsevo este sub un continuu bombardament al ruşilor, victimele sunt îngropate în pădurea Yalivshchyna", scrie Oleksandra Matviichuk în postarea de pe Twitter.

