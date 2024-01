"Oppenheimer" a dat lovitura la Globurile de Aur 2024: și-a adjudecat cele mai importante patru premii

Filmul "Oppenheimer" și-a reconfirmat statutul de favorit al publicului și al criticii de specialitate, câștigând cele mai importante premii la cea de 81-a gală a Globurilor de Aur 2024, desfășurată la Beverly Hills.

Creația regizorului Christopher Nolan a fost recompensată cu trofeul pentru cel mai bun film-dramă.

La această categorie au mai fost nominalizate filmele "Anatomy of a Fall", "Killers of the Flower Moon", "Maestro", "Past Lives" şi "The Zone of Interest".

Pelicula premiată spune, pe parcursul a trei ore, povestea savantului J. Robert Oppenheimer și detaliază rolul său crucial în realizarea primei bombe atomice din istoria umanității.

Într-o înlănțuire de secvențe desincronizate temporal, specifică montajului din filmele lui Nolan, este surprins, de asemenea, episodul persecuției la care savantul a fost supus în perioada isteriei anti-comuniste din SUA, de după război, dar și momentul special al conversației sale cu Albert Einstein despre consecințele armei atomice.

Regizorul Cristopher Nolan a plecat acasă cu Globul de Aur pentru regie, iar actorii Cillian Murphy și Robert Downey Jr. și-au adjudecat premiile pentru cel mai bun actor în rol principal și, respectiv, cel mai bun actor în rol secundar.

Decernate pentru prima dată în 1944, Globurile de Aur recompensează cele mai bune interpretări și producții din industria cinematografică și de televiziune, grupate în 25 de categorii.