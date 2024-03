Oppenheimer, vedeta nopții la Oscar: a luat șapte premii, inclusiv pentru cel mai bun film și cel mai bun actor principal | Donald Trump, ironizat la ceremonie

Portretul neconvențional, dar plin de energie, făcut de Christopher Nolan și echipa sa părintelui bombei atomice a fost recompensat cu șapte premii Oscar, între care cel pentru cel mai bun film, pentru cel mai bun actor principal (Cillian Murphy) și pentru cel mai bun actor în rol secundar (Robert Downey Jr).

Oppenheimer a mai câștigat la categoriile cel mai bun regizor (Christopher Nolan), coloană sonoră originală, montaj și imagine.

În total, acest film de peste trei ore (filmele lungi și cu o țesătură temporală asincronă sunt specifice regizorului Nolan) a fost nominalizat la 13 categorii și a câștigat la șapte dintre ele.

Oppenheimer s-a "bătut" cu următoarele producții la categoria Cel mai bun film:

Actorul Cillian Murphy a rememorat, după ceremonia de premiere, începuturile relației sale cu regizorul Christopher Nolan.

Sunt un pic confuz. Sunt foarte emoționat, umil și recunoscător și foarte mândru că sunt irlandez și că mă aflu astăz aici. Acest film este foarte special pentru mine. Eu și Chris Nolan avem o relație foarte specială. Lucrăm împreună de 20 de ani, cred că este regizorul perfect. Nu-mi vine să cred ce noroc am. Am dat un test video cu el când eram copil și am crezut că asta va fi tot (...) Nu-mi amintesc ce am spus (în discursul de la gală), dar am vrut să spun că, în Irlanda, cred că suntem foarte buni în ceea ce privește susținerea artiștilor și trebuie să continuăm", a declarat el.